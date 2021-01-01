يستعد لصفقة ميسي؟ دي ماريا يوقع رسميًا على تمديد عقده مع باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يعلن تمديد دي ماريا لعقده مع الفريق لمدة عام!

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن نجاحه في التوقيع مع لاعبه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا على تمديد عقده لمدة موسم واحد.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي أصدره قبل قليل، وأكد من خلاله أن اللاعب سيستمر حتى صيف 2022.

الإعلان جاء عن طريق مقطع فيديو مصور نشره النادي للنجم الأرجنتيني وجمع من خلاله أهم وأفضل اللحظات له مع الفريق.

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بداية الفيديو جاءت بتقديم دي ماريا الذي انضم لباريس سان جيرمان قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد، مرورًا بأفضل الأهداف له كل موسم مع النادي الباريسي.

وانتهى المقطع بظهور النجم الأرجنتيني بقميص يحمل اسمه والعام 2022 في إشارة لتمديد تعاقده حتى الصيف بعد القادم.

وكان العقد السابق لنجم ريال مدريد الأسبق ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه كان حرًا في التفاوض مع أي فريق.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن دي ماريا ينتظر انضمام ليونيل ميسي لصفوف فريقه في الصيف القادم بشكل مجاني.