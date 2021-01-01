"يخشى على وجهه الجميل" .. السخرية تتواصل على تصرفات رونالدو في الحائط

هدف آخر من ركلة حرة في شباك يوفي ورونالدو جزء من الحائط البشري

تواصلت السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بحق كريستيانو رونالدو في ظل دخول مرمى يوفنتوس هدف جديد من ركلة حرة مباشرة والنجم البرتغالي في الحائط البشري.

يوفنتوس فاز الأربعاء على بارما بنتيجة 3-1، ولكن هدف الضيوف الوحيد أتى من ركلة حرة، وشوهد رونالدو في الحائط يغطي وجهه ولا يقفز، لتمر الكرة فوقه نحو المرمى.

Cristiano Ronaldo in the wall... 😅 pic.twitter.com/iezZpf9w1E — ESPN FC (@ESPNFC) April 21, 2021

اللقطة هي الثانية التي تسكن كرة من ركلة حرة شباك السيدة العجوز وتمر دون تحرك البرتغالي عقب هدف بورتو بالوقت الإضافي بدوري الأبطال بطريقة مشابهة.

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وعلق المتابعون على "تويتر" بأن رونالدو ربما يخشى على وجهه الجميل أكثر من اهتمامه بتلقي فريقه للأهداف، ووصفه البعض بالممثلة أنجيلينا جولي لاهتمامه بمظهره أكثر من الكرة.

مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو تلقى سؤالاً في "سكاي" عقب اللقاء على اللقطة وكان تعليقه: "هذه الأشياء تحدث للأسف، سنقيم الوضع وسنرى في المباريات المقبلة من سنضع في الحائط البشري".

المباراة هي الثالثة التي يفشل رونالدو فيها بهز الشباك، إذ سجل أهداف فريق أليكس ساندرو في مناسبتين وماتايس دي ليخت أضاف الهدف الثالث.

فوز يوفنتوس البارحة صعد به ثالثاً في جدول الترتيب، بانتظار لقاء روما مع أتالانتا اليوم الخميس، ففي حالة فوز الضيوف سيعودون للترتيب الثالث من جديد.المزيد هنا.