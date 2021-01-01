"يحمل يوفنتوس على أكتافه".. أرقام كريستيانو بعد التعادل أمام تورينو

أرقام كريستيانو ليست كافية وحدها لتصحيح مسار يوفنتوس

أنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من خسارة جديدة بالدوري الإيطالي بعد إحرازه هدف التعادل في شباك تورينو لتنتهي المباراة بهدفين لمثلهما.

بهذه النتيجة يُصبح يوفنتوس بالمركز الرابع برصيد 56 نقطة ناقص مباراة عن أتالانتا الثالث برصيد 58 نقطة.

الدوري الإيطالي | رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة في الديربي ويجلب التعادل أمام تورينو

وفيما يلي الأرقام التي وصل إليها "الدون" حتى الآن في الدوري الإيطالي

وصل إلى هدفه رقم 24 من 25 مباراة بالإضافة إلى المساهمة بـ3 أسيست.

وصل إلى هدفه رقم 76 في السيري آ وأصبح أكثر لاعب تسجيلاً في الدوري منذ ظهوره للمرة الأولى محلياً مع اليوفي.

وصل إلى الهدف الـ35 هذا الموسم وهي المرّة الـ11 في مسيرته (للنادي والمنتخب)

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

مجموع أرقامه حتى الآن مع يوفنتوس:

ساهم بـ 118 في جميع البطولات

سجل 96 هدف في جميع البطولات

صنع 22 هدف في جميع البطولات

سجل 76 هدف في الدوري الإيطال

إلى ذلك شهدت ردود الأفعال تعاطفاً كبيراً مع اللاعب، إذ رأى البعض أن إستمراره بات محط شك:

لا ادري هل سيمتلك كريستيانو الرغبة للاستمرار في اليوفي ، لا ادري صراحة. — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) April 3, 2021

فيما وجّه الإعلامي حسين ياسين إنتقاداً مُبطناً لمستوى اليوفي لافتاً إلى أن لاعب بحجم رونالدو أتى "ليُساهم بالتأهل إلى الأبطال" بدل حسم اللقب.

من اجل ( التأهل ) الى دوري الابطال جاء كريستيانو رونالدو — حسين ياسين - Hussein Yassin (@HusseinY22) April 3, 2021

الجدير بالذكر أن التعادل في الديربي يعني أن الفارق بين يوفنتوس والمتصدر إنتر قد يصل إلى 12 نقطة حال تمكن النيراتزوري من الفوز في مباراته على بولونيا اليوم.