فرنسا أم الجزائر؟ مدافع ليفربول يحسم مستقبله

اللاعب متمسك بالانضمام للخضر

قرر ياسر لعروسي مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، تمثيل منتخب بلاده الأصلي الجزائر بدلاً من فرنسا، رغم تلقيه بعض العروض لفرصة اللعب بصفوف الديوك.

لعروسي يبلغ من العمر 19 سنة ويلعب بمركز الظهير الأيسر بشباب الريدز، وظهر لبضعة دقائق بمباريات الفريق الأول هذا الموسم.

التكهنات كانت مستمرة حول مصير لعروسي، سواء بتمثيل الجزائر أو فرنسا بعد وجود اهتمام كبير به من حامل لقب كأس العالم.

والدة اللاعب الشاب أنهت الجدل تماماً في تصريحات نقلتها شبكة "DZ" الجزائرية حيث قالت:"ياسر سيرفض أي عرض للعب مع فرنسا وهدفه واضح بالانضمام للجزائر".

وأوضحت أن كل تركيز لعروسي في الفترة الحالية، سينصب على إثبات قدراته بفريق المدرب يورجن كلوب في ليفربول، وبعدها ينضم للخضر بالمستقبل القريب.

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وأشارت إلى قيام اللاعب بتوصية إدارة ليفربول برفض أي محاولة من الاتحاد الفرنسي بانضمامه لفريق تحت 19 سنة.

يذكر أن لعروسي لعب 81 دقيقة بعد نزوله كبديل لجيمس ميلنر في فوز الفريق الأول لليفربول على إيفرتون بهدف نظيف في 5 يناير الجاري بكأس الاتحاد الإنجليزي، وشارك كأساسي ضد شروزبيري بالتعادل 2/2 في نفس البطولة.