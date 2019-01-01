ويليان يقود تشيلسي لرقم مميز على حساب توتنهام ورقم سلبي لسون

ويليان سجل هدفي فوز فريقه على توتنهام

حقق البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي، أرقاماً قياسية أمام توتنهام في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في الدوري الإنجليزي.

وتغلب تشيلسي على توتنهام بهدفين دون رد، بتوقيع اللاعب البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 18 من البريميرليج.

وبهدفيه اليوم، استطاع ويليان تسجيل ثاني ثنائية له في البريميرليج في 215 مباراة، المرة الأولى كانت أمام ستوك سيتي في 2016.

الهدف الثاني للاعب البرازيلي سجله من علامة الجزاء، ليصبح هذا الهدف هو الهدف الـ 100 للبلوز أمام توتنهام، فقط مانشستر يونايتد أمام إيفرتون (101)، وليفربول أمام نيوكاسل (101)، وأرسنال أمام إيفرتون (107)، سجلوا أهدافاً أكثر أمام خصم واحد.

وفي الدقيقة 62، حصل الكوري سونج هيونج مين على بطاقة حمراء، بعد تدخل قوي.

المذيع الداخلي لملعب توتنهام يحذر الجماهير من العنصرية ضد تشيلسي

وبعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها سون اليوم، أصبح أول لاعب يحصل على ثلاث بطاقات حمراء خلال عام واحد بعد لي كاترمول في 2010.

وبعد نتيجة اليوم ارتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 32 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 26 في المركز السابع.