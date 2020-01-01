ويليان يبكي لعدم الرحيل إلى برشلونة

لامبارد وعى غضب لاعبه..

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أسباب عدم مشاركة ويليان بصورة أساسية في مباراة فريقه تشيلسي أمام ليستر سيتي يوم السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان فرانك لامبارد، المدير الفني للبلوز، قد فاجأ الجميع بإقحامه لبيدرو في محل ويليان منذ بداية المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

صن أكدت أن ويليان كان يبكي حزنًا على عدم انتقاله برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، مما جعل لامبارد يشعر بأنه لن يكون جاهزًا نفسيًا وعقليًا لبداية المباراة بقميص تشيلسي أمام الثعالب.

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البرسا أراد ضم ويليان للمرة الثالثة خلال آخر سنتين، ورغم أن عقد الدولي البرازيلي ينتهي بنهاية الموسم وعدم رغبته في التجديد، أبت إدارة النادي اللندني السماح له بالرحيل إلى الكامب نو في يناير المنقضي.

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الدولي البرازيلي تدرب بشكل طبيعي قبل المباراة، لكن مدربه لاحظ بوضوح أنه محبط للغاية من جهة، وخارج أجواء مزاولة كرة القدم لانشغال عقله بما دار في الميركاتو.

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا قد نزل في الدقيقة 74 من عمر مباراة ليستر بديلًا لبيدرو، لكنه لم يقدم الإضافة وبدا واضحًا عليه تأثره بما حدث في الأيام الأخيرة من شهر يناير.

كما يجدر الإشارة إلى أن تشيلسي يحتل المرتبة الرابعة في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 41 نقطة، فيما يُعاني برشلونة بوضوح هذا الموسم لا سيما وبعد تأكد غياب عثمان ديمبيلي مع لويس سواريز حتى نهاية الموسم.

