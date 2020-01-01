كوفاسيتش: دوري الأبطال سبب رحيلي عن ريال مدريد

الكرواتي حقق البطولة ثلاث مرات مع الملكي

كشف الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب تشيلسي، عن الأسباب وراء تركه ريال مدريد والانتقال إلى البريميرليج، مشيراً إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بأصابع الاتهام.

كوفاسيتش انتقل من الملكي إلى تشيلسي قبل بداية الموسم الماضي بعد أن حقق لقب دوري الأبطال في ثلاث مناسبات متتالية رفقة النادي الملكي.

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وقال متوسط الميدان مع "فور فور تو": "السبب الرئيسي هو عدم مشاركتي في نهائي دوري الأبطال في كييف، شارك في الأدوار الإقصائية، ولكن لم ألعب النهائي، وهذا أحزنني".

وأضاف: "ولكن تلك هي كرة القدم، غادرت دون أي مشاعر سلبية، كانت تجربة جيدة مع زيدان، ولكن شعرت أنني استحق الفرصة في النهائي الثالث للأبطال".

وواصل الكرواتي: "لامبارد مدرب مثالي، وحافظ على نفس الشخصية التي تمتع بها كلاعب، يشبه زيدان في طريقته كمدرب، مصدر إلهام لكل اللاعبين".

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ودفع تشيلسي قرابة 35 مليون يورو من أجل ضم وصيف كأس العالم 2018 لصفوفه بشكل نهائي، وذلك بعد أن لعب معه معاراً في الموسم الفائت.