إفريقيا مع جول - جيرنوت روهر عن حظوظ نيجيريا في البطولة واستبعاد إيهيناتشو وأجايي ومستقبل لاعبيه

الألماني جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا يتحدث في حوار خاص لجول دوت كوم قبل بطولة أمم إفريقيا 2019.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

بعد غياب عن النسختين الأخيرتين، يعود المنتخب النيجيري للمشاركة من جديد في بطولة أمم إفريقيا المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل والتي يتواجد فيها النسور إلى جانب غينيا وبوروندي ومدغشقر في المجموعة الثانية.

جول دوت كوم تواصل مع المدرب الألماني المخضرم جيرنوت روهر للحديث عن استعداد نيجيريا للبطولة واستبعاد إيهيناتشو وأجايي والخطوات المقبلة لأكثر من لاعب داخل في النسور الخضراء.

-بعد غياب عن المشاركة منذ الفوز باللقب عام 2015، كيف ترى حظوظ نيجيريا هذا العام؟

نحن لسنا المرشحين الأبرز للقب، المرشح هو منتخب مصر الذي يلعب في ملعبه ثم المنتخب الأقوى في القارة السنغال يليهما منتخب تونس.

نيجيريا تحت المركز الثالث إفريقيا في التصنيف لذلك يجب أن نصل للدور نصف النهائي، الآن علينا أن نركز على المباراة الأولى أمام بوروندي وبعدها ننظر لما بعد.

علينا بالطبع أن نصعد من هذه المجموعة وسيكون مثالياً أن نحتل المركز الأول لنبقى في الإسكندرية ولكن هذا سيكون صعبًا فالمنتخبات التي تتواجد معنا في المجموعة قوية.

-منتخب نيجيريا كان قريبًا للغاية من الصعود للدور الثاني في كأس العالم الأخير، ماذا تعلم النسور من هذه التجربة؟

الخبرة الكبيرة التي اكتسبناها من هذه المشاركة هامة للغاية فلدينا الآن 15 لاعبًا من القائمة شاركوا في المونديال ولديهم خبرة اللعب في مستويات عالية مع المنتخبات.

كنا الفريق الأصغر في كأس العالم وأعتقد أننا الأصغر أيضًا في امم إفريقيا الحالية، للأسف لم نعد نمتلك فيكتور موسيس منذ نهاية كأس العالم ولكن قائد الفريق جون أوبي ميكيل عاد إلينا.

لاعبونا الصغار يحتاجون لقائد يرشدهم في الأوقات الصعبة، الخليط بين الخبرة والشباب أمر هام للغاية وإذا نجحنا في إيجاد التركيبة المناسبة سنقدم أفضل مستوياتنا.



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-هذه النسخة من البطولة تُقام بمشاركة 24 فريقًا بدلًا من 16 كالمعتاد، ما هي إيجابيات وسلبيات هذا التغيير؟

تواجد 24 فريقًا يعني لعب عدد أكبر من المباريات، سيحتاج أي فريق للعب 7 لقاءات ليصل للقب ومع درجات الحرارة المرتفعة لابد أن تكون الفرق جاهزة بدنياً بدرجة أكبر.

إيجابيات زيدة عدد المنتخبات أن كل الفرق القوية تتواجد هنا الآن للعب البطولة وأيضًا تتواجد منتخبات للمرة الأولى مما يعني إعادة إنعاش المسابقة.

-من الكاميرون إلى المغرب ثم مصر، من تفضل لعب أمم إفريقيا على أرضه؟

ما يهم في مثل هذه البطولات الكبيرة هي جودة الملاعب وأماكن الإقامة ويجب أن أشكر مصر على ما قدمته في ستة أشهر فقط، إنها فترة قصيرة لتنظيم حدث كبير مثل أمم إفريقيا

أعتقد أنها ستكون بطولة مثيرة للغاية فالملاعب على أعلى مستوى، ذهبت إلى الإسكندرية وهي مدينة رائعة. أماكن التدريب جيدة للغاية وسنلعب على ملعب تاريخي هنا، نحن سعداء بالتواجد هنا ونأمل أن نصل لأبعد نقطة ممكنة في البطولة.

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-مقارنة عدد المهاجمين بلاعبي وسط الملعب والدفاع أثار اهتمام الكثير، ما تعليقك على ذلك؟

امتلاكنا لعدد كبير من المهاجمين يعني أننا نريد تسجيل عدد أكبر من الأهداف ولعب كرة هجومية، بعض مهاجمينا يستطيعون اللعب كلاعبي وسط مهاجمين أو مركز الجناح في حال اللعب بـ2/5/3.

من الرائع أن يكون لدينا اختيارات كثيرة ليكون التغيير متاحًا في طريقة الهجوم فالتنويع أمر هام لاختراق الخصوم خلال المباريات. هذا لا يعني أن المدافعين وخط الوسط في مستوى أقل ولكن الأمل يتعلق بالمرونة التكتيكية في الهجوم.

-لماذا تم استبعاد كيليتشي إيهيناتشو من تشكيل نيجيريا لأمم إفريقيا؟

كيليتشي لم يشارك كثيرًا مع ليستر سيتي، حصل على دقائق قليلة للغاية خلال الموسم الماضي وآخر هدف سجله كان في سبتمبر الماضي، لديه جزء صغير مفقود في ثقته بالنفس والاحترافية أيضًا. إنه لاعب صغير ويمكنه العودة للمنتخب في المستقبل بالطبع.

الاختيار لم يكن سهلًا بالطبع ولكن لدينا معايير لذلك فلا نختار القائمة بالأسماء الرنانة ولكن بالأفضلية وكان لدينا أكثر من خيار أفضل من كيليتشي إيهيناتشو لذلك تم استبعاده.

-جونيور أجايي غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة، هل كان هذا سببًا في عدم تواجده ضمن القائمة النهائية؟

أجايي كان ضمن قائمة الانتظار، لدينا عدد كبير من المهاجمين لذلك الأمر لم يكن سهلًا بالنسبة له للتوجد في القائمة النهائية ولكنه واحد من سبعة لاعبين قد يتواجدون في أي وقت.

إذا كان أجايي في مصر سنقوم بدعوته للتدريبات وإعطاءه الفرصة للتواجد مع المجموعة والتكيف مع الأجواء. قد يكون لديه فرصة مع منتخب نيجيريا بعد بطولة أمم إفريقيا.

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-أحمد موسى لاعب نيجيري آخر تواجد في ليستر سيتي قبل الرحيل للنصر السعودي، ما هو تقييمك لما يقدمه أحمد موسى في دوري جديد؟

أحمد موسى لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا فلقد قدم موسمًا جيدًا مع النصر وفاز بلقب الدوري، مستوى الكرة في السعودية جيد للغاية وأصبح يعرف الأجواء في المنطقة العربية جيدًا، الحرارة والملاعب وغيرها وهو أمر مهم للغاية.

إنه مهاجم جيد للغاية ووجوده معنا أمر هام للغاية للفريق بشكل عام.

-أولى أينا انتقل بشكل دائم من تشيلسي إلى تورينو، هل كانت هذه خطوة جيدة بالنسبة له أم أن القتال على مركز أساسي في تشيلسي كان الأفضل؟

أينا قدم موسمًا جيدًا للغاية مع تورينو، لعب عدد كبير من الدقائق وظهر بشكل جيد. نحن سعداء له للغاية بسبب مستواه وبسبب أنه يلعب بشكل مستمر.

كان قرارًا موافقًا للغاية منه وسيكون لديه الفرصة للتطور أكبر، نأمل أن يقدم معنا نفس المستوى الذي ظهر به مع تورينو.

-كينيث أوميرو زميل أينا في تشيلسي، هل عليه أن يتخذ نفس الخطوة؟

نعم بالطبع، موسم جيد مع ليجانيس في إسبانيا وفرصة للعب عدد دقائق أكبر وهو أمر هام للغاية للتطور.

أوميرو واحد من ثلاثة لاعبين فازوا بأمم إفريقيا مع نيجيريا 2013 ولديه من الخبرات ما يساعده على اللعب في دوري مثل الدوري الإسباني والتدرج في الأندية.

-أخيرًا، هل حان وقت ولفريد نديدي للخروج من ليستر سيتي إلى نادي أكبر وسط الحديث عن عروض من بعض الأندية الإنجليزية؟

بكل تأكيد، نديدي بالنسبة لي لاعب للمستقبل. لديه قوة كبيرة وذكاء كما انه يتمتع بطول القامة وتعامله جيد مع الكرات العرضية والأهم هي عقليته الرائعة.

إنه قادر على اللعب في أكبر الأندية حول العالم وسيستطيع التكيف مع أي أسلوب لعب أنا واثق من ذلك.