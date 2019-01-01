وودوارد: مانشستر يونايتد ليس للبيع

إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد يوضح حقيقة الأنباء المنتشرة حول عرض النادي للبيع من قبل عائلة الجلايزر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد إد وودوارد ب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد أن النادي غير معروض للبيع بأي شكل من الأشكال خلال الفترة المقبلة وعلى المدى البعيد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وودوارد وأكد خلالها أن عائلة جلايزر المالكة للنادي تضع العديد من الخطط طويلة الأمد من أجل الفريق.

وقال وودوارد عن عائلة الجلايزر: "بالحكم على الموقف من وجهة نظري والمعطيات التي أملكها فهم متواجدون في النادي لفترة طويلة".

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وأضاف: "بشأن ما يتم نشره حول سعر النادي وقيمة البيع وما إلى ذلك فلم يتم مناقشة مثل تلك الأمور من الأساس بين الملاك، وكل المحادثات التي حظينا بها مؤخرًا تتحدث عن خطط طولية المدى".

وأكمل: "نحن في وضع مادي قوي ونعتمد على أنفسنا وليس لدينا ما نخفيه، ومؤخرًا أنفقنا الكثير من الأموال على الصفقات لدعم الفريق".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الـ ١٣ بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١٠ نقاط عقب مرور تسع جولات.