وليد الفراج: مواجهة الهلال هي اختبار النصر الحقيقي .. والعنزي يصدمه بالرد

أسعد النصر جماهيره الكبيرة وبشرهم بعودة قريبة لمستواه ونتائجه الطبيعية بانتصاره الثمين على الأهلي خارج ملعبه 2-1 في الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الفوز هو الأول للفريق الأصفر منذ الخسارة أمام الهلال والخروج من دوري أبطال آسيا في أكتوبر الماضي، إذ لعب الفريق 4 مباريات في الدوري السعودي خسر نصفها وتعادل في النصف الآخر.

الإعلامي وليد الفراج حاول التقليل من فوز النصر وعودته للمنافسة على لقب الدوري السعودي، لكنه تلقى ردًا صادمًا من ضيفه في برنامج "أكشن مع وليد" الناقد الرياضي محمد العنزي.

ماذا قال الفراج عن النصر وكيف صدمه العنزي بالرد؟

الفراج أكد خلال تعليقه على أداء النصر واحتفاء ضيوف البرنامج بمستواه وفوزه على الأهلي أن مواجهة الهلال في الـ16 من ديسمبر القادم هي الاختبار الحقيقي للفريق.

العنزي رد عليه نافيًا ذلك تمامًا، ومؤكدًا أن مواجه الهلال مثل أي مباراة أخرى في الدوري السعودي، مجرد 3 نقاط تُضاف للرصيد، ومشيرًا إلى أن بطل دوري أبطال آسيا لا يختلف عن الطائي أو أبها أو الأهلي بالنسبة للنصر.

إذ قال "لا أعتقد ذلك، مباراة الهلال مواجهة في الدوري مثلها مثل أي مباراة أخرى لا تتخطى الـ3 نقاط، سواء فاز الهلال أم النصر".

الفراج اختلف كثيرًا مع العنزي، وسأله "هل فوز النصر على الهلال مثل فوزه على ضمك أو أبها أو الاتفاق"، فأجابه العنزي "تلك الاسطوانات الإعلامية جميلة جدًا، مثل الحديث عن أن نتائج النصر السلبية في الدوري كانت بسبب الخسارة أمام الهلال وتكرار ذلك في كل مناسبة وكل برنامج".

وتابع "الهلال ليس مقياس أبدًا للنصر، الهلال بالنسبة للنصراويين مثله مثل الطائي وضمك والحزم والرائد، فريق نجله ونُقدره ولكنه ميدانيًا مثله مثل الآخرين، لنفرض أن فاز الهلال ثم تُوج النصر بالدوري، أو العكس! ماذا سيحدث هنا".

أجابه الفراج "سيقول النصراويون أنهم هزموا بطل الدوري وآسيا وأفسدوا فرحته"، فأجابه العنزي "ربما هذا طموح الهلاليين الفوز على النصر، لكن طموح النصراويين الفوز بالبطولات فقط، وليس غيره".

وأتم "مثل هذا الحديث يُتداول في إطار طقطقة الجمهور أو التراشق الإعلامي أو البحث عن شعارات أو محاولة الانتقاص من فريق ما، أكرر أن الهلال مثله مثل أي فريق بالنسبة للنصر والمباراة أمامه بـ3 نقاط".

صدق الفراج .. وهل يخاف العنزي من الخسارة؟

لا يُمكن بالتأكيد وصف مباراة ديربي الرياض بأي مباراة أخرى في الدوري السعودي، سواء للهلال أو النصر، والفوز بها له طعم مختلف وقيمة أكبر كثيرًا بالتأكيد من مجرد 3 نقاط تضاف للرصيد.

الفراج صدق في حديثه، فوز النصر على الهلال سيكون بمثابة نقطة تحول في موسمه وقد يُعيد للاعبيه الثقة التي ضاعت عقب الخروج من آسيا، فيما الخسارة قد تُعيد الفريق لنقطة الصفر من جديد حتى لو حقق الفوز في المباريات التي تسبق الديربي.

العنزي ربما يخاف من خسارة النصر لتلك المباراة، وذلك وارد بالطبع مثلما وارد الفوز بها أو التعادل، ولذا أراد من اليوم تقليل الضغوطات على الجماهير واللاعبين وقيادة هذا التوجه لتخفيف آثار الخسارة لو حدثت، لكن هو يعلم والجميع كذلك أن الفوز أو الخسارة أمام الهلال ليس مثل أي فوز وخسارة أمام غيره من فرق الدوري السعودي.

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