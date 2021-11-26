نجم الاتحاد السابق: السومة مثل حمدالله .. مرحلة وانتهت

أشاد حسن اليامي نجم الاتحاد السابق بقرار إدارة النصر فسخ عقد المهاجم عبد الرزاق حمدالله، مؤكدًا أنه تأخر كثيرًا لأن زمن اللاعب مع الفريق انتهى.

الفريق السعودي فاجأ الجميع يوم الثلاثاء الماضي بإعلان إنهاء عقد حمدالله بأسباب قانونية تحفظ للنادي حقوقه المالية والقانونية، وقد اتضح فيما بعد أن اللاعب المغربي اعتدى لفظًا على المدير التنفيذي للنادي.

اليامي وخلال حديثه عن فوز النصر على الأهلي 2-1 في الجولة الـ13 من الدوري السعودي تطرق إلى مستقبل السوري عمر السومة مع الفريق، مشبًا إياه بحمدالله.

ماذا قال نجم الاتحاد السابق عن السومة وحمدالله؟

اليامي الذي ارتدى قميص نجران بجانب الاتحاد أوضح أن حمدالله لاعب مازال قادرًا على العطاء، وكذلك السومة، لكن فترة الاثنين مع النصر والأهلي على الترتيب انتهت.

إذ قال خلال برنامج كورة "قلت سابقًا وأكرر أن فترة حمدالله مع النصر انتهت، هو قادر على العطاء في أي نادٍ آخر لكن مرحلته مع النصر انتهت، والسومة نفس الأمر .. لاعب قادر على الأداء مع أي نادٍ آخر، لكن مرحلته مع الأهلي انتهت".

وأضاف "لاعبو الأهلي الذين كان يُعول عليهم الفريق مثل محمد المجحد والسومة وعبد الرحمن غريب وقلبي الدفاع كانوا بعيدين عن مستواهم تمامًا، خاصة غريب والسومة، الفريق يُعاني منذ بداية الموسم لكن المدرب لا يتحمل المسؤولية كاملة".

أضاف موضحًا "الفريق لا يمتلك لاعبين أجانب، اليوم لعب بالسومة وأليوسكي والحسن نداو، والظهير الأيسر هو الأفضل وصاحب الأداء الجيد، لكن نداو ليس باللاعب القادر على تقديم الإضافة. الأهلي لا يلعب سوى بأجنبي واحد هو أليوسكي، الفريق بحاجة إلى لاعبين أفضل من نداو والسومة وحمدي النقاز".

كيف كانت مسيرة الأهلي والسومة في الدوري حتى الآن؟

الفريق الجداوي يعيش وضعًا كارثيًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 2021-2022، إذ لعب 13 مباراة لم يفز سوى في 3 وخسر 4 وتعادل في 6، وقد سجل لاعبوه 15 هدفًا واستقبلوا 16.

الأهلي يتواجد حاليًا في المركز التاسع بـ15 نقطة، لكنه مرشح للتراجع أكثر للخلف بعد اكتمال لعب الأسبوع الـ13 والمباريات المؤجلة من الدوري.

عمر السومة خاض مع الأهلي هذا الموسم 11 مباراة في الدوري السعودي وغاب عن مباراتين للإصابة، ولم يُسجل سوى 3 أهداف وصنع واحد ضمن 4 فرص.

اللاعب يُقدم أسوأ مواسمه مع الفريق على جميع الأصعدة، وقد تحدثنا عن ذلك في مقال رقمي تحدث عن إحصائية الأهداف المتوقعة وإيضاحه لمستوى السومة وأدائه .. من هنا

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