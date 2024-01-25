"من يهاجموه كانوا يتوسلون لالتقاط صورة معه"

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لا تزال أزمة رحيل محمد صلاح، نجم منتخب مصر والمحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عن منتحب بلاده المشارك في كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، مثار جدل كبير على الساحة الرياضية العالمية.

وكتب رامي عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (X) "تويتر"، قائلا: "نفس الأفراد والمؤثرين الذين يصابون بالضعف ويسقطون على الركبتين عندما يصادفون صلاح شخصيا ويتوسلون إليه من أجل متابعتهم أو التقاط صور شخصية، حاولوا الاستفادة من إصابة مؤسفة وشككوا في التزامه تجاه بلده، لقد فعلوا ذلك بحثًا عن الشهرة والإعجاب".

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وأضاف: "أود شكر أولئك الذين فعلوا هذا الشيء المشرف والذين أشاروا لمدى رخص وسخافة ذلك الهجوم، لقد أخذت أسماء الجميع في كلتا الحالتين".

وأتم رامي عباس حديثه: "والأهم من ذلك إلى الغالبية العظمى منكم الذين يدعمون صلاح، رسالتي إليكم هي ألا تقلقوا لأن أيقونتكم العالمية التي ساعدتم في إنشائها أكبر من أن تسقطها وسائل التواصل الاجتماعي، لن يغير أي من المؤثرين أي من ذلك".

وجاء ذلك بعد دقائق من تغريدة أخرى نشرها صلاح عبر حسابه بموقع "تويتر"، وقال: "بدأت أمس برنامج العلاج والتأهيل وسأفعل كل شيء ممكن لأكون جاهزا في أقرب وقت وأعود للمنتخب كما كان متفقا عليه من البداية، أحب مصر وناسها، حاولوا أكثر".

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يذكر أن صلاح كان قد غادر معسكر منتخب مصر في أبيدجان، عقب مباراة الرأس الأخضر التي شاهدها من المدرجات بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

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