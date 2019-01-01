وكيل لوفرين يعيد إحياء آمال روما

روما يواصل البحث عن مدافع

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أحيا وكيل ديان لوفرين، مدافع ليفربول، آمال روما الإيطالي في ضمه بعد الأنباء عن فشل المفاوضات بين الطرفين.

آخر التقارير في إنجلترا وإيطاليا كانت قد تحدثت عن فشل الصفقة بسبب عدم التوصل لاتفاق بين لوفرين والنادي العاصمي الإيطالي.

وقال أليساندرو لوتشي، وكيل لوفرين ووسيط الصفقة، مع "توتوميركاتو": "لوفرين منفتح على الانضمام لروما لأنه نادي كبير والأوضاع تحسنت في وجود بيتراكي وفيينجا وهناك مشروع".

وأضاف: "كل صفقة طبيعي أن يحدث بها بعض المشاكل، ما بالك ونحن نتحدث عن لاعب بحجم لوفرين لعب آخر نهائيي دوري أبطال، مع الوقت يمكن تخطي تلك العقبات".

وواصل لوتشي: "لا أعرف إذا كان لوفرين سينضم إلى روما، ولكنها أولوية له الآن، أريد التأكيد أن الأمر لم يتعطل بسبب مشاكل صحية، هو عانى من إصابة بالحوض بداية الموسم الماضي فقط".

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ولم يشارك لوفرين في أي من لقاءات ليفربول في بداية الموسم الجديد كأساسي، إذا كان أمام نورويتش في الدوري، أو السوبر الأوروبي أمام تشيلسي.