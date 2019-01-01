من هو أندرو لونرجان حارس ليفربول الرابع الذي سيواجه ساوثامبتون؟

ليفربول وجد نفسه في موقف صعب للغاية بدون أيًا من حراسه الثلاثة بعد مرور أول جولة من الدوري الإنجليزي، فمن هو الحارس الرابع المنقذ؟

فيسبوك تويتر علي رفعت

بدأ نادي ليفربول موسمه بشكل أكثر من غريب بعدما تعرض حارسه الأساسي أليسون بيكر للإصابة أمام نوريتش سيتي في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

الغرابة لا تأتي من هنا، ففي المباراة التالية التي خاضها الفريق في السوبر الأوروبي أمام فريق تشيلسي فاز الفريق بركلات الترجيح بعدما تعادلا بهدفين لمثلهما في الوقت الأصلي وانتهت المباراة بالفعل دون مشاكل إضافية.

لكن الأزمة جاءت في الاحتفالات عندما تسبب مشجع متهور في إصابة حارس المرمى الثاني أدريان الذي انضم للريدز هذا الصيف لتعويض رحيل الحارس البلجيكي سيميون مينيوليه.

فان دايك: جئت ليفربول لتحقيق البطولات

الحارس الثالث لليفربول هو الشاب كاويمن كيليهر والذي يبلغ من العمر ٢٠ عامًا لديه مشكلة في الساعد بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف" مما يعني أنه لن يكون متاحًا أيضًا للمواجهة المقبلة أمام فريق ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي.

بعد كل تلك الأزمات أصبح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أمام خيارًا وحيدًا وهو الاعتماد على الحارس أندرو لونرجان القادم هذا الصيف أيضًا بشكل مجاني.

🔴هذه اللقطة توضح أكثر لحظة إصابة أدريان وانزلاق المشجع الذي دخل إلى أرض الملعب من أجل الاحتفال مع لاعبي ليفربول في كأس السوبر الأوروبي.🤦‍♂️pic.twitter.com/go2ATZguen — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 16, 2019

لكن من هو لونرجان الذي أصبح فجأة مطالب بحراسة مرمى ليفربول وأن يكون الخيار الأول لحامل لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي؟

لونرجان صاحب الـ ٣٥ عامًا لعب للعديد من فرق الدوري الإنجليزي من قبل، لكن المثير في الأمر أنه لم يلعب في الدوري الإنجليزي نفسه أبدًا.

وبكل وضوح لم يسبق له أن كان حارسًا دوليًا ولا مرة في مسيرته الكروية الممتدة لسنوات طويلة في الملاعب الإنجليزية بين التشامبيونشيب دوري الدرجة الأولى والثانية وبريميرليج الرديف.

انضم اللاعب هذا الصيف لليفربول بشكل مجاني بعدما كان لا يملك عقدًا مع أي نادي على سبيل الاحتياط، وكان يعلم أن ترتيبه سيكون رابعًا في حراسة مرمى الفريق لكنه لم يمانع.

رغم ذلك سيحصل لونرجان على فرصته في حراسه مرمى ليفربول هذا الأسبوع، فهل يتحول لبطل يساعد ليفربول في الفترة المقبلة من الموسم أم تكون مشاركته للنسيان؟