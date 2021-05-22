وكيل لاوتارو يجتمع بريال وأتلتيكو مدريد!

رغم تصريحات اللاعب بالبقاء مع إنتر، وكيله يجتمع بريال وأتلتيكو مدريد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن اجتماع أليخاندرو كامانو وكيل النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بريال وأتلتيكو مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب لا يستبعد فكرة الرحيل عن إنتر في سوق الانتقالات الصيفية.

هل يبيع إنتر مارتينيز؟

بحسب ما أوضحت تقارير صحفية عديدة فنادي إنتر غير مستعد للتخلي عن خدمات اللاعب الأرجنتيني قريبًا في ظل حاجتهم له.

رحيل اللاعب لن يكون سهلًا، وسيكون بمقابل مادي ضخم، ربما يكون من الصعب على أي فريق توفيره في ظل الظروف الحالية.

ماذا عن برشلونة؟

خرج اللاعب بنفسه بتصريحات صحفية قبل أيام وأكد خلالها إنه كان قريبًا للغاية من الانضمام لبرشلونة لكن الصفقة لم تتم للصعوبات المالية.

وأوضح مارتينيز أنه يريد الاستمرار حاليًا في صفوف إنتر نظرًا لسعادته مع الفريق بعد تحقيق لقب الدوري الإيطالي مؤخرًا.

ما الذي قاله مارتينيز عن مستقبله؟

أردف مارتينيز: "لقد تحدثنا مع ليونيل ميسي عندما كنا نخوض مباريات التصفيات، لقد كانت فرصة جيدة بالنسبة لي، وقربنا من بعضنا البعض".

وأكمل: "لا يمكنني الكشف عن المزيد من التفاصيل، لقد استمريت في إنتر وقاتلت ولحسن الحظ كان ذلك هو القرار الصحيح، واليوم معي لقب الدوري".

وأسهب: "كل يوم أتعامل مع زانيتي، وزميلي في المنتخب هو ميسي، وعمري 23 عامًا وحالي أكثر من رائع وأفعل الذي أحبه، أنا حقًا أستمتع باللحظة التي أمر بها سواء مع المنتخب أو إنتر".

وتحدث اللاعب من قبل عن ريال مدريد، حيث أكد إنه كان لديه فرصة الانضمام للملكي لكنه قرر ألا يستغلها عندما كان أصغر عمرًا.

ما الذي قاله مارتينيز عن ريال مدريد؟

قال مارتينيز: "ريال مدريد جاء وسعى للحصول على خدماتي أكثر من مرة من قبل، عندما كنت في فرق الشباب، لكنني أردت أن أصنع اسمي في كرة القدم الأرجنتيني أولًا، وأن اتخذ مثل تلك الخطوة عندما أصبح مستعدًا".

جدير بالذكر أن عقد مارتينيز مع إنتر ينتهي بنهاية الموسم بعد القادم 2022-2023، وتحدثت تقارير عديدة عن إمكانية تمديده قريبًا.

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