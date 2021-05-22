ميسي: الانضمام لبرشلونة صعب ونادم على هذا الموقف مع رونالدو

ميسي يتحدث مع أوليه

تحدث ليونيل ميسي، قائد برشلونة، مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الجريدة الأشهر في البلاد على الصعيد الرياضي، وكشف عدة أسرار من حياته الشخصية والرياضية.

ميسي لم يوضح حتى الآن قراره النهائي بخصوص الاستمرار أو الرحيل عن صفوف برشلونة في ظل انتهاء عقده بحلول يونيو القادم.

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وقال البولجا مع الجريدة الشهيرة: "اللحية؟ بدأت في كوبا 2016، كنت أزيلها كثيراً بسبب عقد رعاية ثم وجدت الجميع بلحية وقررت تركها وإطالة شعري".

وأضاف: "منذ سن الرابعة أو الخامسة وأنا أمشي بكرة كنت، أتذكر مبارياتي مع أقاربي وقتها، البعد عن روزاريو أفقدني أصدقاء كُثر، كنت أعتقد عند المغادرة أنني سأعود بعد شهور".

¡Tapa HISTÓRICA! ¡Las Bodas de Plata con MESSI! 🔟🇦🇷



🗞️ Este sábado sale a las calles una edición de antología para celebrar #Ole25Años.



⭐️ Un mano a mano con el más grande y muchas perlitas. Ni se te ocurra perdértela, eh 😉 pic.twitter.com/Gd8ODG3yax — Diario Olé (@DiarioOle) May 22, 2021

وواصل ميسي: "الانضمام إلى برشلونة كان صعباً ولكن سريع، لم أتردد أو أفكر كثيراً، في البداية لم ألعب بسبب مركزي ثم الإصابة لمدة عام تقريباً، كنت أتدرب فقط ولكن بعدها الأمور حدثت سريعاً".

وأوضح قائد برشلونة صعوبات أن يكون نجماً مشهوراً: "مغادرة البيت وأن لا يلاحظك الناس أمر صعب للغاية، في بعض الأحيان تريد العيش دون ضغوط، تلك الأمور تصيبك بالجنون أحياناً".

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وأبدى ميسي ندمه على موقف بعينه: "نادم على عدم تبادل القمصان مع بعض المشاهير في بداية مشواري، لاعبون مثل رونالدو أو روبرتو كارلوس أمام البرازيل، لو تكرر الأمر كنت سأطلب قمصانهم".

وأكد الأرجنتيني على أهمية تتويج فريقه بلقب كأس ملك إسبانيا هذا الموسم: "نحن مجموعة شابة ويوجد بها عديد الوجوه الجديدة، ولذا تحقيق الكأس عقب نتائج متباينة أمر هام ونقطة تحول للفريق".

وسيغيب ميسي عن المقابلة المقبلة لبرشلونة أمام إيبار في ختام الليجا بداعي الراحة، والتي ستقام مساء السبت.