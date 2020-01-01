وكيل كريستيانو رونالدو يحسم مصير فالكاو في الهلال

القول النهائي في الأمر..

أحبط خورخي مينديش، وكيل أعمال راديميل فالكاو، لاعب جلطة سراي، مساعي الهلال في الظفر بخدمات موكله عندما أكد على استمراره مع ناديه التركي وغياب نية مغادرة ناديه في السوق الصيفية المقبلة.

الكثير من الأنباء في الآونة الأخيرة تحدثت عن مغادرة بافيتيمبي جوميس للموج الأزرق مع نهاية عقده في يونيو المقبل، كما حددت اسم فالكاو ليكون البديل المنتظر له في ملعب جامعة الملك سعود.

في الوقت نفسه فقد كان الدولي الكولومبي هدفًا للسد القطري أيضًا، مع وجود أحاديث حول وصول عروض من الصين بقيمة مادية مرتفعة للظفر بخدماته أيضًا.

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لكن مينديش أنهى هذه الشائعات بتأكيده بقاء فالكاو في جلطة سراي، ففي تصريحات للصحافة قال "أرى أيضًا الأخبار، ولكن ما هو مكتوب ليس بحقائق، بالنسبة للاعب مثله ليس هناك هدفًا ماديًا.".

كما أضاف "أنا أعلم أن فالكاو وعائلته سعداء في إسطنبول وأن جلطة سراي نادٍ عظيم، يمكنني القول والتأكيد على أنه لا بالطبع أي نية للمغادرة في الصيف المقبل.".

وأتم "فالكاو قدّم تضحيات كبيرة للمجيء إلى جلطة سراي، لا يمكنك أن تتوقع مغادرة اللاعب الذي يقدم مثل هذه التضحيات بسهولة، لا تأخذ تلك الأخبار على محمل الجد، إنه يريد بالفوز بالبطولات مع جلطة.".

يذكر أن فالكاو قد انضم إلى جلطة سراي مجانًا في صيف 2019 بعد نهاية عقده في موناكو، وقد خاض 20 مباراة بقميص ناديه التركي في مختلف البطولات سجل خلالها 10 أهداف وصنع واحدًا آخر قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.