سولاري ردًا على جوارديولا: ريال مدريد الأفضل في التاريخ

تعرف على تصريحات مدرب ريال مدريد ردًا على انتقادات جوارديولا

هاجم سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تصريحات بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حول الفريق الافضل في العالم في العقد الأخير.

جوارديولا اختار برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ أفضل فرق في العالم خلال آخر 10 سنوات.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي لمباراة جيرونا بكأس ملك إسبانيا: "ريال مدريد هو نادي القرن والأفضل في التاريخ وآخر 10 سنوات دون أي شك".

وتابع: "يبدو أنّ جوارديولا تعمد إغفال ريال مدريد لأسباب لا نعلمها".

مدرب ريال مدريد أكد أن جميع عناصر الفريق على استعداد لمباراة جيرونا عدا خيسوس فاييخو المصاب مما يعني عودة كيلور نافاس.

وواصل: "من الجيد وجود أكثر من لاعب في مركز واحد يقدم مستويات جيدة، سعداء بمستوى فينيسيوس جونيور وعودة جاريث بيل لأنّ هذا يعطينا خيارات أفضل. لا أعلم من يلعب لأنني لم أضع التشكيل بعد".

ورفض المدير الفني للملكي الحديث عن الاهتمام بلوكا يوفيتش أو ضم صفقات في سوق الانتقالات الشتوية.

سولشاير محظوظ 🙌 .. وباريس يفقد سلّاحه الفتّاك🚀 pic.twitter.com/E6dUEXg1l1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019

وأردف: "لا يوجد أزمة في انتقال ألفارو موراتا إلى أتلتيكو مدريد. كرة القدم لعبة احترافية وأحيانًا يحب اللاعب الفريق الذي يرتدي قميصه تمامًا كما حدث معي في ريال مدريد".

وحول استمرار غياب إيسكو ومارسيلو عن المباريات الأخيرة، أوضح سولاري أنّ الثنائي في غاية الأهمية والأمر يتعلق فقط برؤيته لما تحتاجه المباراة.

واختتم: "الفريق تطورعلى المستوى الفردي والجماعي ولا يزال قادر على المنافسة في جميع البطولات وهذا هو الأهم وسوف نقاتل لحصد الألقاب على قلب رجل واحد".

وكان الميرينجي قد انتصر ذهابًا على جيرونا 4-2 في "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك.