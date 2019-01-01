باريس سان جيرمان يقترب من ضم مدافع أياكس

هل ينجح سان جيرمان في التعاقد مع قلب دفاع أياكس؟

يقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من إتمام التعاقد مع مدافع أياكس الشاب ميتشل باكر خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

سان جيرمان حاول التعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس ولكن اللاعب فضّل الانضمام إلى برشلونة.

وقالت صحيفة Voetbal الهولندية إنّ سان جيرمان حسم صفقة باكر وسوف يتم الإعلام الرسمي عن انضمام اللاعب خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت أنّ اللاعب شُوهد رفقة أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي لسان جيرمان، مما يشير إلى أنّه يخضع للكشف الطبي تمهيدًا للتعاقد معه.

لا أحد ينسي وبالتأكيد من لعبت بقميص ناديهم 👏



💢 جمهور نانت الفرنسي قبل مباراة سانت إيتيان دعمًا للاعبهم إيميليانو سالا🙌#PrayForSala pic.twitter.com/0kwtJiDDlm — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019

التقارير الصحفية أكدت أنّ سان جيرمان يحاول التعاقد مع ماتياس دي ليخت في ظل اهتمام من برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ بضمه.

باريس سان جيرمان نجا من عقوبة انتهاك اللعب المالي النظيف بعد التعاقد مع نيمار دا سيلفا مقابل 222 مليون يورو بجانب كيليان مبابي مقابل 160 مليون يورو.