وكيل فهد المولد: مرض وراثي سبب اللجوء إلى المنشطات!

اعترف جراح الظفيري؛ وكيل أعمال فهد المولد؛ لاعب الاتحاد السعودي، بارتكاب اللاعب خطأ وتناوله مادة محظورة، موضحًا أنه يعاني من مرض تعاني من عائلته.

إيقاف المولد لعام ونصف:

بالأمس، قرر اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف لاعب العميد لمدة 18 شهرًا، عن المشاركة في أي مباراة محلية أو خارجية، لثبوت إيجابية عينته وتناوله مادة محظورة. (طالع التفاصيل)

بذلك يغيب الفهد الأسمر عن المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، لكن قرار الإيقاف قابل للاستئناف خلال 21 يومًا من صدوره.

هذه هي المرة الثانية التي يتعرض لها اللاعب للإيقاف في القضية نفسها، فقد تم إيقافه لعام كامل في 2019.

ماذا قال وكيل المولد عن إيقاف؟

الظفيري أوضح أن اللاعب دخل للمستشفى قبل مواجهة التعاون في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أقيمت في 21 من فبراير الماضي، نظرًا لمعاناته من مرض ارتفاع ضغط الدم، وعلى إثره تناول مادة محظورة.

وقال الوكيل، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة روتانا": "لم نفتح العينة الثانية، وهذا يخدم اللاعب، عندما علمنا بموضوع الإيقاف في مارس الماضي، استغربنا، سألنا أنفسنا عما فعله اللاعب وما تناوله ليحدث هذا؟، اكتشفت أنه قبل مواجهة التعاون بيومين، كان مناوبًا في المستشفى، فقد عانى من مشكلة في ضغط الدم، وهي مشكلة عائلية، يعاني منها الأب والأم وبعد أخواته، وفي عام 2014 دخل اللاعب العناية المركزة لمدة أسبوع، فنحن صريحون ومعترفون".

وأضاف: "موقف المولد صعب، لا أتمنى أي لاعب أن يكون في هذا الموقف، سنتقدم باستئناف على القرار، لأن الخطأ لم يكن مقصودًا كي يوقف كل هذه المدة، هناك حالات مشابهة وتم إيقافهم شهرين أو أربعة شهور من قبل الجهات الدولية، هؤلاء تناولوا نفس المادة التي تناولها المولد".

واختتم: "أنا متفائل من تخفيف العقوبة، ولا علاقة بكون اللاعب تم إيقافه من قبل بتغليظ العقوبة، كل مادة لها قوانينها، لذلك أنا متفائل".

ماذا قدم المولد في الموسم الجاري؟

اللاعب تعرض لهجوم شديد من قبل جمهور العميد طوال الموسم، نظرًا لتراجع مستواه في بعض المباريات، حتى خرج من التشكيل الأساسي في بعضها، وظل ورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

تراجع مستوى المولد لم يؤثر على استدعاء الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، له خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، لكنه لسوء حظه سيغيب عن الحدث العالمي.

شارك اللاعب طوال الموسم مع النمور في 22 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

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