وكيله: شكرينيار مطلوب في ريال مدريد وبرشلونة

المدافع السلوفاكي أصبح من نجوم إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف وكيل ميلان شكرينيار، مدافع إنتر، عن اهتمام العديد من الأندية بخدمات اللاعب السلوفاكي في الفترة الأخيرة، وعلى رأس هؤلاء كلاً من ريال مدريد وبرشلونة.

وكان شكرينيار قد صرح في وقت سابق عن اقترابه من تجديد تعاقده مع النيراتزوري في الأسابيع المقبلة ورفع راتبه.

وقال ميثات هاليس، وكيل اللاعب، مع "آس": "ريال مدريد وبرشلونة يريدونه، سعره يتعدى المائة مليون، ويجب إقناع إنتر ببيعه".

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وواصل: "إنتر دفع 28 مليوناً للحصول عليه، بعد ستة أشهر أتى سيتي عارضاً 55، الآن سعره 100، برأيي عملية بيعه صعبة للغاية بسبب الوكلاء المتوحشين".

واستمر الوكيل: "رايولا، وكيل بوجبا وإبراهيموفيتش، يريد التعاقد وتمثيل شكرينيار، ولكنه مرتاحاً مع وكالتنا، هؤلاء مثل رايولا يصعبون انتقاله".

وانضم شكرينيار إلى إنتر في الصيف قبل الماضي من سامبدوريا وتحول ليصبح من أعمدة الفريق الرئيسية.