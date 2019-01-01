أخبار سارة| حصول خضيرة على التصريح الطبي للعودة

بعد تعافيه من مشكلة القلب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حصل سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس على تصريح طبي للعودة إلى التدريبات مع ناديه، عقب مشاكل القلب التي تعرض لها.

وكان خضيرة قد خرج من القائمة الشهر الماضي قبل مواجهة ذهاب دور الـ16 ضد أتلتيكو مدريد، عقب معاناته من عدم انتظام في ضربات القلب.

وخرج الألماني من الحسابات ليخضع لفحوصات ودراسات مكثفة قبل إعادته للتدريبات.

وتؤدي مثل تلك المشاكل إلى الشعور بالدوار وأزمات في التنفس وإرهاق كبير، إلا أن الأمور قد انتهت.

يذكر أن خضيرة -31 عاماً- قد شارك في 15 مباراة فقط مع يوفنتوس هذا الموسم، بعد معاناته من إصابة عضلية وإصابة أخرى في الكاحل.