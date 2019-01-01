وكيل شكرينيار: إنتر لن يبيعه بأقل من 100 مليون يورو

أكد اهتمام أتلتيكو مدريد بضمه عندما كان في سامبدوريا

أكد ميهات هاليس وكيل أعمال المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار، أن إنتر ميلان سيطلب قيمة مالية كبيرة مقابل التخلي عنه.

شكرينيار تألق مع إنتر خلال الفترة الماضية، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة في الصيف القادم.

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بعض التقارير تعتبره الهدف الأول لكل من برشلونة، مانشستر يونايتد وسيتي وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد.

وكيل أعماله قال في تصريحات صحفية:"أتلتيكو أراد التعاقد معه عندما كان في سامبدوريا، الآن لا يوجد اهتمام حقيقي منهم".

وأضاف:"سعره سيكون مرتفعاً، إنتر لن يقبل بأقل من 100 مليون يورو للتخلي عنه".

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وتابع:"ناديان فقط في إسبانيا يمكنهما تحمل هذا المبلغ، وكذلك بعض الأندية الأخرى في الدوري الإنجليزي.

وفي نهاية حديثه أكد هاليس أنه لا يوجد أي مفاوضات حول ضم اللاعب بالوقت الحالي، منتظراً لنهاية الموسم لتحديد مصيره.