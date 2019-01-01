وكيل رمضان صبحي يوضح حقيقة خلافات اللاعب مع لاسارتي

صاحب الـ22 عامًا أتى إلى الأهلي من أجل ثلاثة أهداف

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب نادر شوقي؛ وكيل أعمال رمضان صبحي؛ لاعب الأهلي المصري، عن استيائه عن ترديد الشائعات حول اللاعب، مؤكدًا أن هدفها ضرب استقرار الفريق في وقت حرج.

بعض التقارير الصحفية تحدثت عن وجود أزمة بين الثنائي، إثر استبعاد صاحب الـ22 عامًا من المشاركة في بعض المباريات وجلوسه على مقاعد البدلاء.

وقال شوقي، خلال تصريحاته لإذاعة "أون سبورت": "لا أعلم ما سبب ما يقال عن رمضان كل فترة، كيف يفتعل أزمة مع مدربه لمجرد غيابه عن مباراة أو أكثر؟، كل هذه الشائعات غرضها التأثير على الأهلي قبل مباراتين حاسمتين مقبلتين أمام شبيبة الساورة والزمالك".

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وأضاف: "رمضان لم يطلب الرحيل عن الأهلي ولم تحدث أي مشكلة له بالفريق، هو يعلم تمامًا ما سبب تواجده هنا، ووافق على العودة من أجل خدمة الأهلي ومساعدته على التتويج بالدوري المحلي ودوري الأبطال، بجانب سعيه لاستعادة مستواه للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، ولا يركز في أي شيء آخر سوى أهدافه".

صاحب الـ22 عامًا عاد لصفوف الشياطين الحمر مرة أخرى في يناير الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من هدرسفيلد الإنجليزي.

وحتى الآن شارك مع الأهلي في 15 مباراة، سجل خلالهم هدف وحيد وصنع آخر.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في 16 من الشهر الجاري، ويحتاج للفوز بالمباراة من أجل التأهل رسميًا إلى دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.