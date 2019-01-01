تيتو جارسيا يرد على نادر شوقي ويؤكد: طريقة السعيد لا تناسبنا

مدرب منتخب مصر يستاء من تصريحات وكيل رمضان صبحي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد تيتو جارسيا؛ المدرب المساعد بمنتخب مصر، أن استبعاد أي لاعب يعود لأسباب فنية وليس لأي أسباب أخرى، موضحًا أن عبد الله السعيد؛ لاعب بيراميدز، رغم خبراته وأنه الأفضل بالدوري المصري إلا أنه لا يناسب طريقة المنتخب خلال الفترة الحالية.

عديد التساؤلات أحاطت باختيارات المكسيكي خافيير أجيري؛ المدير الفني للفراعنة، بشأن معسكر مارس الجاري، حول استبعاد البعض كرمضان صحبي وعبد الله السعيد، وضم آخرين. (طالع القائمة)

وقال جارسيا، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "بالتأكيد السعيد واحد من أفضل اللاعبين بالدوري المصري، لكن أسلوب لعبنا لا يتفق معه، هو في فريقه رقم 10 وحاليًا يلعب متأخرًا بعض الشيء وهذا يفيده كثيرًا".

وأضاف: "نحن لا نتبع طريقة عبد الله السعيد في بيراميدز، أحيانًا نلعب بطريقة 4-4-2، ومكان السعيد الأفضل هو قلب هجوم متأخر، ونحن لا نلعب بهذه الطريقة، هو لاعب إمكانياته لا تحتمل الشك وأرقامه تتحدث عنه، لا أقول أن السعيد لن يكون له فرصة في المستقبل للانضمام للمنتخب، لكن حاليًا طريقة لعبنا لا تتفق مع طريقته، لأننا نلعب بمهاجمين اثنين".

أين هم؟ لاعبون استحقوا نظرة من أجيري أكثر ممن وقع عليهم الاختيار

وتطرق مدرب الفراعنة للحديث عن تصريحات نادر شوقي؛ وكيل رمضان صبحي، حول وجود أسباب غير فنية وراء استبعاد اللاعب من القائمة، في ظل وجود تقارير تشير إلى تسويق الجهاز الفني للاعبين بأعينهم على حساب آخرين.

ورد جارسيا: "على أي أساس قال الوكيل هذا الكلام؟، لم يضغط علينا أحد لضم لاعبين بعينهم، وأدعو وكيل رمضان صبحي أن يعلن الأسباب الحقيقية التي يعتقد أننا استبعدنا اللاعب بسببها، القائمة التي نختارها فقط لأسباب رياضية وفنية، لذلك رمضان ليس في حسباننا في الوقت الراهن، لكن من الممكن أن يتواجد في المستقبل".

يذكر أن المنتخب المصري يخوض آخر مباراة له بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا مصر 2019 في 23 من مارس الجاري أمام منتخب النيجر.

ويعد اللقاء تحصيل حاصل، حيث حسم الفراعنة رفقة منتخب تونس التأهل لنهائيات البطولة، والمنافسة قائمة بينهما حاليًا على الصدارة.