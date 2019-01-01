وكيل ثوفان يرد على أنباء اقترابه من ميلان

فرانس فوتبول أكدت انتقاله بمبلغ يتراوح بين 30 إلى 40 مليون يورو

رد جون بيير بيرنيز وكيل أعمال الجناح الفرنسي فلوريان ثوفان، على الأنباء التي ترددت مؤخراً حول انتقاله إلى ميلان.

صحيفة "فرانس فوتبول" نشرت تقريراً لها اليوم الثلاثاء، لتؤكد اتفاق ميلان مع مارسيليا على ضم اللاعب.

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وأوضحت أن ميلان سيدفع مبلغ تصل قيمته حوالي 30 إلى 40 مليون يورو لإتمام الصفقة.

وكيل ثوفان رد قائلاً:"مجرد هراء غير صحيح أبداً، لا يوجد أي مفاوضات مع ميلان أو أي فريق إيطالي".

وأضاف:"نحن في شهر إبريل ولا نعطي أي اهتمام لتلك الشائعات، من المبكر جداً الحديث عن تلك الأمور".

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وتابع:"الفرق الإيطالية الكبيرة دائماً ما تعمل في سرية، وميلان لديه العديد من المشاكل التي يجب حلها قبل القيام بأي تعاقدات".

يذكر أن جناح مارسيليا ساعد فريقه هذا الموسم بتسجيل 15 هدف وصناعة 9 في 33 معه، ليقوده للمركز الخامس بجدول الدوري الفرنسي.