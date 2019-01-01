دي بروينه: دون كين، توتنهام مازال يُشكل تهديدًا لمان سيتي

الفريقان يستعدان لمواجهة الإياب في دوري أبطال أوروبا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد مانشستر سيتي لاستقبال توتنهام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما كانت مواجهة الذهاب في لندن قد انتهت بانتصار السبيرز بهدف دون رد.

ويحضر توتنهام لملعب الاتحاد دون نجمه وهدافه هاري كين الذي تعرض لإصابة في كاحله خلال المباراة الأولى انهت موسمه مع الفريق، ورغم تلك الضربة الموجعة للسبيرز إلا أن كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي يرى أن الفريق مازال يُشكل تهديدًا لهم.

إذ قال "هاري كين مهاجم رائع، لكن تخيل المباراة أسهل دونه سيكون عدم احترام لبقية اللاعبين. لقد هزمونا في مباراة الذهاب دونه بعدما غادر الملعب، الفريق لديه لاعبين رائعين، لقد فاز بالعديد من المباريات قبله ومازال يُقدم نتائج جيدة دونه".

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"بالتأكيد هو لاعب رائع لكن غيابه لن يغير شيئًا. ستكون مباراة صعبة وسط أجواء جيدة، آمل أن تكون مباراة جيدة. بالنسبة لنا، هي مباراة حياة أم موت".

أضاف البلجيكي عن موسم الفريق وصراعه مع ليفربول للفوز بلقب البريميرليج "الناس سترى عدم فوزنا باللقب فشل، لكني أرى أن موسمنا سيظل ناجحًا حتى لو لم ننجح في الفوز باللقب. علينا الفوز بكل المباريات للفوز بالدوري، نحن مازلنا هنا ونؤدي جيدًا".