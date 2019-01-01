وكيله: تاليافيكو ذاهب إلى ريال مدريد بسبب رحيل مارسيلو إلى يوفنتوس

الظهير الأرجنتيني متألق مع أياكس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ربط وكيل نيكولاس تاليافيكو، مدافع أياكس، بين اهتمام ريال مدريد بالظهير الأرجنتيني وانضمام مارسيلو، لاعب الفريق الملكي، لصفوف يوفنتوس الصيف المقبل.

وتحدثت عدة تقارير صحفية الأيام الماضية أن ريال مدريد يراقب وضعية تاليافيكو في أياكس تمهيداً لبدأ المفاوضات لضمه للموسم القادم.

وقال ريكاردو شلايبر، وكيل تاليافيكو، مع راديو "ريفادافيا": "يقال إن اسم تاليافيكو أصبح مطلوباً في ريال مدريد بسبب رحيل مارسيلو إلى يوفنتوس".

حوار جول | إنييستا: ميسي يستطيع القيام بأي شيء وبرشلونة مرشح للفوز بالدوري

لقطات سريعة من مباراة الذهاب 🔙



من يحجز مقعده في نهائي كأس الملك اليوم؟ 👀 pic.twitter.com/jJVnfJSBMw — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

أزمة إيكاردي مع إنتر تكلفه مكانه في الأرجنتين وسط ترقب عودة ميسي

وأضاف: "ولكن لم يتصل بي أي أحد بعد ولكن هناك اهتمام من عدة أندية، لا يزال في عقده مع أياكس عامين بعد ولا يوجد شرط جزائي ولكن أياكس حدد السعر الأدنى".

وختم: "لا يمكنني الكشف عن الأندية المهتمة، ولكن يمكنني القول أن من ضمنها نادي إسباني كبير، برأيي حان الوقت ليأخذ تاليافيكو خطوة للأمام".

وعلم "جول" أن النادي الإسباني المهتم بخدمات تاليافيكو هو أتلتيكو مدريد، والذي يريد ضم الظهير الأيسر لتعويض رحيل فيليبي لويس بنهاية عقده في يونيو المقبل.

وكان أياكس قد ضم تاليافيكو قبل عام من صفوف إنديبينديينتي، وشارك اللاعب مع الأرجنتين كأساسي في نهائيات المونديال الماضي والوديات الأخيرة.