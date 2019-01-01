حوار جول | إنييستا: ميسي يستطيع القيام بأي شيء وبرشلونة مرشح للفوز بالدوري

حوار خاص لإنييستا حول ميسي ومباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك

حوار خاص

أكد أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة ولاعب فيسيل كوبي الياباني، أنّ ليونيل ميسي، هداف البلوجرانا، قادر على الاستمرار والعطاء لسنوات موضحًا حظوظ النادي الكتالوني في الفوز بالدوري.

برشلونة يحل ضيفًا على ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مساء اليوم، الأربعاء، قبل أن تتكرر المباراة يوم السبت المقبل في الليجا.

وقال إنييستا في حوار خاص: "لا أزال استمتع بميسي في الملعب، إنّه يقدم أشياء مذهلة ويصنع الفارق باستمرار، لقد سجل العديد من الأهداف وصنع كذلك فرصًا كبيرة. ليو يستطيع القيام بأي شيء".

وتابع: "مارك أندريه تيرشتيجن حارس مرمى استثنائي وشخص رائع وأراه الأفضل حاليًا في العالم بما قدمه الموسم الماضي وما يقدمه حاليًا".

وأوضح: "يمتلك ردود فعل سريعة للغاية ويقوم بكل شيء على أتم وجه ويستطيع أيضًا بناء اللعب، كما أنّ سنه صغير وسوف يكون مفيدًا للفريق لأعوام قادمة".

بطل كأس العالم 2010 توقع فوز برشلونة ببطولة الدوري إلا أنّه أكد أنّ لقاء كلاسيكو الليجا لن يحسم الأمر مشيرًا إلى وجود منافسة مع أتلتيكو مدريد أيضًا كما أنّ الوقت مبكرًا.

مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد ستكون رقم 100 لـ"فالفيردي" مع برشلونة، ولكن دعونا نلقي نظرة على أبرز أرقامه 👀👇

✅ 67 فوز

⭕️ 23 تعادل

❌ 9 هزائم



🔵🔴 أكثر من أحرز أهداف :

🔢 ميسي

🔢 سواريز

🔢 كوتينيو



🔵🔴 أكثر من شارك في المباريات

🔢 راكيتيتش

🔢 ميسي

🔢 بوسكيتس pic.twitter.com/7Ce6RcCe3I — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

وحول أفضل مباراة كلاسيكو لعبها، اختار إنييستا لقاء 6-2 في 2009 و4-0 في 2015 وكذلك 5-0 في 2010، مشيرًا إلى صعوبة مشاهدة المباراة حاليًا والتي ستكون في الرابعة فجرًا بتوقيت اليابان.

وأردف: "آرتور صفقة مميزة لبرشلونة، إنّه يمتلك المواصفات الأساسية التي يحتاجها الفريق وجيد للغاية بالكرة، والأهم أنّ سنه صغير ولديه فرصة للتطور بصورة أفضل".

واختتم: "عثمان ديمبيلي لاعب يمتلك السرعة والمهارة ويستطيع حسم المباريات. أمر سيء تعرضه لإصابة أبعدته قليلًا عن المباريات لكنّه موهوب وصفقة للمستقبل".

إنييستا لعب 30 مباراة ضد ريال مدريد وكان آخر أهدافه في الكلاسيكو خلال موسم 2015-2016 في المباراة التي انتهت برباعية نظيفة.