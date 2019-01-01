أزمة إيكاردي مع إنتر تكلفه مكانه في الأرجنتين وسط ترقب عودة ميسي

فترة سيئة لإيكاردي على كل الأصعدة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية أن مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني قرر عدم استدعاء مهاجم إنتر ماورو إيكاردي للتجمع المقبل للفريق.

وابتعد إيكاردي عن المشاركة مع إنتر في الشهر الماضي منذ سحب شارة القيادة منه وإعطائها للحارس سمير هاندانوفيتش، ولم يشارك في اللقاءات الخمس الأخيرة.

وأفادت "ESPN" أن سكالوني قرر استبعاد إيكاردي من الفريق الذي سيواجه المغرب وفنزويلا ودياً في 23 و26 مارس المقبل.

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"هذا الشبل من ذاك الأسد" 🦁



يبدو أن نجل إيسكو يمتلك بعض من مهارات والده 👌🏀⚽️

(📽: IG/iscoalarcon) pic.twitter.com/pp5Fp8w4BL — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 26, 2019

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وتكهن التقرير أن يكون استبعاد إيكاردي على إثر أزمته الأخيرة مع ناديه وابتعاده عن المشاركة، خصوصاً وأن اللاعب أعزى الأمر لمعاناته من إصابة بالركبة.

وأشارت الصحف الأرجنتينية أن القائمة لن تشهد كذلك استدعاء كلاً من سيرخيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي، وسيرخيو روميرو، حارس مانشستر يونايتد.

وتوقعت "TYC" عودة ليونيل ميسي، قائد برشلونة، وداريو بينيديتو، مهاجم بوكا جونيورز، للتشكيل، بالإضافة لاستدعاء إستيبان أندرادا، حارس بوكا.

ويغيب ميسي عن صفوف التانجو منذ نهائيات المونديال الماضي، وربطت التقارير عودته نظراً لخوض الفريق مباراته مع فينزويلا على ملعب "كامب نو"، معقل برشلونة.

وينتظر أن يُعلن سكالوني تشكيلته الرسمية للتجمع المقبل في الثالث من مارس القادم.

وكان إيكاردي قد تم استدعائه من قبل سكالوني في كل التجمعات الخاصة بالمنتخب منذ تولي الأخير المهمة في يوليو الماضي.