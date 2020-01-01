وكيل بيل يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

التكهنات تظل مستمرة حول مستقبل الويلزي ولكن وكيله يرد

أكد جوناثان بارنيت وكيل أعمال الجناح الويلزي جاريث بيل، أن اللاعب سيبقى حتى نهاية عقده على أقل تقدير مع ريال مدريد.

بيل كان على أعتاب الرحيل عن ريال في أكثر من مناسبة، آخرها بسوق الانتقالات الشتوي الماضي، وسط أنباء ارتباطه بالعودة مرة أخرى للبريميرليج عن طريق توتنهام.

وكيل أعماله يخرج مرة أخرى لينفي هذه الإمكانية، مؤكداً استمرار الويلزي مع الفريق الإسباني، وعدم رحيله قبل عام 2022.

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وقال بارنيت في تصريحات صحفية:"سيستمر في ريال لعامين آخرين لذلك لا يوجد أي شيء يدعو للقلق بخصوص مستقبله".

وأضاف:"بكل أمانة بيل يشعر بالسعادة هناك وكل الأمور تسير على ما يرام معه في الأسابيع الأخيرة".

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وأما عن علاقته بزيدان:"أعتقد أن القلق السائد يخص أشخاص آخرين، علاقة زيدان بجاريث جيدة جداً في الوقت الحالي".

يذكر أن صاحب الـ30 سنة شارك في 15 مباراة مع ريال هذا الموسم بجميع البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 3 أهداف فقط وصناعة هدفين.