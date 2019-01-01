وكيل بوفون لا يضمن استمراره مع باريس بعد صدمة دوري الأبطال

خطأ فادح ارتكبه الحارس الإيطالي أدى لوداع باريس البطولة أمام مانشستر يونايتد

دافع سيلفانو مارتينا وكيل أعمال الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، عن الخطأ الكبير الذي قام به نجم باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد.

بوفون كان أحد أسباب خروج باريس من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعد التسبب في الهدف الثاني للشياطين الحمر، بالمواجهة التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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الإيطالي فشل في إمساك تسديدة ماركوس راشفورد، لترتد الكرة تجاه روميلو لوكاكو الذي سجل الهدف الثاني للضيوف، بالوقت الذي سيطر خلاله باريس على المباراة.

وقال وكيل بوفون:"أنا الآن في ميلان، ولا أعلم ماذا حدث ولكن تلك كرة القدم، حالة الإحباط قوية خاصة لتقدمهم 2/0 في الذهاب".

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🇪🇸 جوارديولا 82.6%

🇳🇴 سولشاير 82.35%

🇮🇹 أليجري 80.55%

🇩🇪 توخيل 80.48% pic.twitter.com/V6M4PrbyfP — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

وأضاف:"بالطبع باريس سان جيرمان لا يشعرون بأي سعادة تجاه حدث من بوفون، لا يمكنني تأكيد رحيله أو استمراره معهم".

وتابع:"ما حدث له مجرد سوء حظ لا أكثر، كل الحراس يقومون بتلك الأخطاء، ولكن أحيانا لا تجد أحد أمامك، هذه المرة لوكاكو حصل على الكرة وسددها".

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وعن مستقبل بوفون:"سأتحدث مع باريس وسنرى ما يمكننا فعله ولكن بعد التعافي من هذه الصدمة".

يذكر أن بعض التقارير الفرنسية أكدت عدم رغبة باريس في الإبقاء على بوفون، حيث ينتهي عقده في يونيو القادم.