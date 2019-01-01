وكيل المعز علي يكشف العروض التي وصلت للاعب

المعز علي قدم بطولة أكثر من رائعة على الأراضي الإماراتي، وتمكن من تحقيق أرقاماً قياسية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف أرام زينوزي وكيل أعمال لاعب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، المعز علي، لاعب نادي الدحيل والفائز مؤخراً مع العنابي ببطولة كأس آسيا 2019، عن مستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكيل هداف كأس آسيا برصيد 9 أهداف كشف لموقع "توتو ميركاتو" عن حقيقة العروض التي وصلت اللاعب، عقب تألقه في بطولة كأس آسيا 2019.

إدارة الأهلي لا تتعجل في حسم بديل بابلو جويدي

المعز علي قدم بطولة أكثر من رائعة على الأراضي الإماراتي، وتمكن من تحقيق أرقاماً قياسية، أبرزها تخطي رقم علي عدائي الهداف التاريخي للبطولة في نسخة واحدة برصيد 9 أهداف.

أرام زينوزي أشار إلى تصريحاته للصحافة الإيطالية إلى أن اللاعب يمتلك بالفعل العديد من العروض وبالتحديد من النمسا وألمانيا وهولندا وكذلك الدوري الصيني، مؤكداً أن اللاعب بالتأكيد يتطلع للاحتراف في أوروبا، بعد موافقة إدارة ناديه الدحيل.

وأضاف وكيل اللاعب إلى ان تواجد المعز علي صاحب الــ22 عاماً في أحدى الدوريات الأوروبية حالياً سيصب في صالح اللاعب وكذلك المنتخب القطري، الذي يستضيف كأس العالم 2022.

المُنتخب القطري 🇶🇦 يتوج بطلًا لكأس آسيا بعد أن بصم على بطولة رائعة! 🎉🎊

كل تفاصيل تتويج العنّابي في حلقة خاصة من #YallaGoal، بأرقام وإحصائيات وتحليل فني شامل! https://t.co/Md0eE2sGQ9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 1, 2019

ورداً على تحطيم رقم الهداف الأسطورة على دائي، أوضح أن هذا الأمر لم يكن في حسبان اللاعب بالتأكيد، ولكن التوفيق كان حليفه.

وكيل اللاعب أكد أن مشاركة المنتخب القطري في بطولة كوبا أمريكا ستكون الاختبار الحقيقي لهم عقب النجاح القاري الرائع.

وتحول أرام للحديث عن لاعب أخر يتعاون معه وهو عثمان ماديبو والذي يُشببه باللاعب الفرنسي السابق كلود ماكيليلي، مؤكداً أن اللاعب أيضاً قدم مستوى رائع خلال البطولة.