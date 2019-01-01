وكيل أسينسيو: ريال مدريد رفض بيعه مقابل 180 مليوناً

اللاعب الموهوب تراجع مستواه هذا الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف هوراشيو جاجيولي، وكيل لاعب ريال مدريد ماركو أسينسيو، عن وصول عرض للنادي لشراء موكله مقابل 180 مليون يورو ولكن تم رفضه.

وتراجعت مشاركات أسينسيو مع ريال مدريد الموسم الجري، إذ شارك في 20 مباراة فقط من ضمن 42 لعبها الفريق الملكي بكل البطولات.

وقال جاجيولي مع "ESPN": "على مدار العام الماضي تلقينا عروضاً مقابل 150 و180 مليون يورو، ولكن مدريد رفضها جميعا، دائماً هناك اهتمام بماركو من الأندية الكبرى".

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وأضاف: "الأندية الكبرى دائماً تريد معرفة إذا كان يريد الرحيل، هذ أمر طبيعي للاعب بحجمه، ولكنه سعيد في ريال مدريد ومهتم بالنجاح هناك".

وأردف: "ماركو شاب صغير ويتحسن، والنادي سعيد بوجوده وتطوره، العام الحالي كان صعباً على الجميع في مدريد، ولكن الأمور مثل تلك تحدث في الكرة، المستوى هبط للفريق أجمع وليس فقط ماركو".

وختم: "ربما التركيز أكثر على أسينسيو لأنه رفع من الطموحات بمستواه، ليس مهماً أن تكون ميسي أو مارادونا، ولكن ماركو يلعب جيداً مع المنتخب وأساسياً، هو تركيزه على الموسم المقبل والعودة للانتصارات".

يذكر أن ريال مدريد تعادل سلباً مع مضيفه خيتافي مساء الخميس ضمن لقاءات الليجا الإسبانية التي يحتل بها الترتيب الثالث.