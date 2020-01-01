وكيله: فيتشينو مستمر في الإنتر

لا صحة لشائعات رحيله..

أنهى أليساندرو لوتشي، وكيل ماتياس فيتشينو، لاعب إنتر ميلان، على الشائعات التي دارت حول إمكانية رحيل موكله عن النيراتزوري.

وارتبط اسم فيتشينو بالعديد من الأندية في الآونة الأخيرة من أجل الخروج إليهم في السوق الشتوية الحالية، ولعل الأكثر جدية كان اهتمام لاتسيو.

أيضًا طُرِّح اسم ميلان كخيار محتمل للدولي الأوروجوياني، لا سيما وفي ظل المعاناة الكبيرة للروسونيري في منتصف الملعب، غير أن لوتشي نفى الأمر جملة وتفصيلًا.

لوتشي كان في اجتماع مع مسؤولي الإنتر فسرته وسائل الإعلام على أنه لتقرير مصير موكله، إلا أن الأمر لم يكن هكذا، حيث قال "لم نتحدث عن مستقبل فيتشينو.".

كما أضاف "ماتياس يشعر بحالة جيدة في الإنتر. ميلان؟ كُلها سيناريوهات صدرت عن الإعلام لا أساس لها من الصحة، لا يوجد شيء وهو سعيد في الإنتر.".

ولعب صاحب الـ28 عامًا 17 مباراة هذا الموسم بقميص كتيبة أنطونيو كونتي في مختلف البطولات وأحرز هدفين وصنع آخرين.

يذكر أن الإنتر يُكثف محاولاته في يناير لدعم الفريق بصفقات من العيار الثقيل، وحاليًا يقترب أوليفيه جيرود وكريستيان إريكسن من الولوج إلى السان سيرو.