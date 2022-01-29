وسيلة ضغط وتغيير مركزه .. كيف يؤثر قدوم دياز على صلاح؟

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي، من حسم صفقة التعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز لاعب نادي بورتو البرتغالي.

الصفقة كانت على أبواب نظيره توتنهام، قبل أن يخطفها يورجن كلوب، من أجل إضافة المزيد من العمق لخط هجومه.

وأشارت بعض التقارير الإنجليزية، إلى إمكانية تأثير ذلك على ملف التجديد للجناح المصري محمد صلاح مع الريدز.

كيف يؤثر دياز على موقع صلاح؟

استشهد موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي ببعض التصريحات السابقة لصلاح، يقول فيها إنه يريد النادي إظهار المزيد من الطموح من أجل التجديد.

وقام الموقع بربط ذلك بقيام ليفربول بحسم هذه الصفقة، بحديث اللاعب، وتفسير قدوم دياز بأنه سيبعث المزيد من الطمأنينة لصلاح.

وعلى جانب آخر فسر البعض خطوة التعاقد مع دياز، بأنها محاولة للضغط على صلاح والتخطيط للعيش من دونه في حالة رحيله بعد إيجاد البديل.

ويأتي ذلك بسبب المطالب المالية المرتفعة لوكيل صلاح حسبما أكدت التقارير الإنجليزية، والتي يرى ليفربول صعوبة بالغة في تلبيتها بسبب عدم الرغبة في الإخلال بحالة التوازن داخل غرفة الملابس، رغم الاعتراف بالقيمة الفنية الضخمة للنجم المصري.

ماذا عن مركز صلاح؟

وفي تقرير آخر استعرض الموقع الخيارات المتاحة أمام المدرب يورجن كلوب، في حالة قدوم دياز وإمكانية اعتماده على الكولومبي في خط هجومه كأساسي.

الضحية الأبرز لمعظم الخطط المقترحة كان البرازيلي روبيرتو فيرمينو، الذي قد يفقد مركزه بعد الهبوط الملحوظ في مستواه الفترة الأخيرة.

وجاء من بين الخيارات المتاحة لكلوب، إمكانية نقل صلاح إلى مركز المهاجم الصريح أو الوهمي، والاعتماد على الثنائي ساديو ماني ولويس دياز بجواره.

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