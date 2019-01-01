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وسيط لاعبين يعرض كارلوس إدواردو على الأهلي السعودي

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Getty Images
من المنتظر أن يتم حسم مصير اللاعب
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحيفة سعودية عن وجود عرض لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو من قبل أحد وسطاء اللاعبين على نادي الأهلي السعودي.

صحيفة "البلاد" بحسب مصادرها أشارت إلى أن اللاعب البرازيلي ينوي الرحيل عن صفوف الزعيم الهلالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

 تقارير إماراتية خلال الفترة الماضية ربطت بين أسم اللاعب البرازيلي ونادي شباب أهلي دبي الإماراتي من أجل خوض تجربة جديدة إلى أن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة الجدية.

اللاعب البرازيلي يُعد أحد أبرز المحترفين في صفوف الهلال خلال المواسم الأخيرة؛ حيث ساهم في تحقيق العديد من البطولات الزرقاء.

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ومن المنتظر أن يتم حسم مصير اللاعب مع الفريق عقب ترشيح إدارة جديدة للنادي خلال الأسبوع المُقبل.

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