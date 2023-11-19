وسط ضحكات مبابي .. ديشان يسخر من تصريحات إنريكي عن نجم باريس

ديشان يعلق على ثلاثية مبابي أمام جبل الطارق

سخر ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، من تصريحات الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، بشأن كليان مبابي قائد الديوك.

وكان إنريكي قد خرج بتصريح مثير للجدل، عقب تسجيل مبابي 3 أهداف "هاتريك"، في فوز باريس سان جيرمان على ريمس بالدوري الفرنسي، قال فيه: "لست سعيدًا بكليان اليوم فيما يتعلق بالأهداف، وأعتقد أنه يستطيع مساعدة الفريق بشكل أكبر".

وبعدما تم توجيه سؤالًا إلى ديشان حول مستوى مبابي، بعد فوز فرنسا على جبل الطارق 14-0، قال المدرب: "لا أتوقع منه أكثر من ذلك بكثير"، الأمر الذي أضحك مبابي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف ديشان: "مبابي بعيدًا عما قدمه فهو يستطيع أن يقدمه ويُسجل هذه الثلاثية، إنه يركز تمامًا في الملعب وأيضًا في دوره كقائد، وهذا يجعله مسؤولًا تجاه زملائه، ويفعل ذلك بشكل مثالي بمساعدة زميله جريزمان".

ونجح مبابي في تسجيل "هاتريك" مع منتخب فرنسا، في الفوز الكبير الذي حققه الديوك بنتيجة 14-0 أمام منتخب جبل الطارق، ضمن تصفيات يورو 2024.