رغم "الهاتريك" .. إنريكي يُهاجم كيليان مبابي!

تصريحات مفاجأة من لويس إنريكي بشأن مبابي!

يبدو أن إحراز النجم الفرنسي كيليان مبابي 3 أهداف "هاتريك" في شباك ريمس، لم يكن كافيًا أمام مدربه لويس إنريكي، الذي قام بمهاجمته بشكل مفاجئ!

مبابي قاد باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز على ريمس بثلاثية دون رد، أحرزها جميعًا كليان، ليتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ملاحقه نيس.

وقال إنريكي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لست سعيدًا بكيليان اليوم، وليس لدي أي شيء أقوله عن الأهداف التي سجلها".

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وأضاف مدرب باريس: "مبابي يستطيع أن يُساعد الفريق بشكل أكبر وبطرق مختلفة، لأنه لاعب من طراز عالمي، وننتظر منه المزيد والمزيد".

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ويُقدم مبابي مستوى رائع مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 13 هدفًا في 11 مباراة في الدوري الفرنسي الموسم الحالي، حيث يتصدر قائمة هدافي البطولة.