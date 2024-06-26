"وداعًا لصفقة تشيزني" .. النصر يجهز عرضًا جديدًا لضم هذا الحارس!

جديد ميركاتو نادي النصر..

بعد فترة طويلة من تضارب الآراء؛ يبدو أن نادي النصر السعودي قد حسم موقفه النهائي، من التعاقد مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، من العملاق الإيطالي يوفنتوس، من عدمه.

ويتزعم الرئيس التنفيذي لنادي النصر جويدو فينجا، الجانب المؤيد للتعاقد مع تشيزني؛ بينما أوقف المدير الرياضي الإسباني فيرناندو هييرو "الصفقة"، بعد توليه منصبه مباشرة.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي "إغلاق" إدارة العالمي، ملف الحارس البولندي نهائيًا؛ قائلًا: "مؤكد.. النصر غير مهتم بالتعاقد مع تشيزني".

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جاليتي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن أن الحارس البرازيلي أليسون بيكر، نجم نادي ليفربول الإنجليزي؛ هو "الهدف الأول" للفريق النصراوي، في صيف العام الحالي.

وشدد على أن النصر "مُصر" على التعاقد مع أليسون، في صيف العام الحالي؛ وذلك بمحاولة إقناعه بأي شكل للقدوم إلى السعودية؛ حيث يتم تجهيز عرض جديد، لتقديمه له بعد انتهاء مشاركته مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، في بطولة "كوبا أمريكا 2024"، الجارية حاليًا.

وبالنسبة لموقف الحارس نفسه.. أكد رودي جاليتي على أنه يرغب في الاستمرار بالملاعب الأوروبية؛ إلا أن عرض ضخم من النصر، قادر على تغيير رأيه.