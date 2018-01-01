وجهاً لوجه - بافيتيمبي جوميز وعمر السومة

يتواجد النادي الأهلي على ملعب الهلال بعد قليل في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

ساعات قليلة وتنطلق مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الهلال والأهلي، في كلاسيكو جديد بالدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي.

ويتواجد النادي الأهلي على ملعب الهلال بعد قليل في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتجمع مباراة اليوم بين ثنائي قوي جداً من الناحية الهجومية، وكلاهما يمتلكا قدرات أكثر من رائعة في قيادة هجوم أي فريق. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وتشهد مباراة الهلال والأهلي تواجد الثنائي الفرنسي بافيتيمبي جوميز والسوري عمر السومة على الترتيب في كلا الفريقين.

وسجل اللاعب الفرنسي 11 هدف حتى الآن، بينما على الجانب الآخر سجل عمر السومة 7 أهداف على الرغم من الإصابات التي تعرض لها.

وتضع جماهير كلا الفريقين أمالاً كبيرة على كلا اللاعبين من أجل قيادة فرقهم للفوز بهذه المواجهة القوة والشرسة.

ونستعرض لكم فيما يلي أبرز أرقام الثنائي في منافسات الدوري السعودي حتى الآن

جوميز