واندا نارا: إنتر كان في حاجة لإيكاردي أمام يوفنتوس

واندا نارا زوجة ماورو إيكاردي لاعب إنتر المعار لباريس سان جيرمان تؤكد حاجة النيراتزوري لزوجها.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت واندا نارا زوجة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر السابق والمعار في الوقت الحالي لباريس سان جيرمان الفرنسي أن النيراتزوري في حاجة لزوجها.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلت بها واندا لصالح برنامج "تيكي تاكا"، وأكدت خلالها أن الفريق كان في حاجة لخدمات إيكاردي تحديدًا في مواجهة يوفنتوس.

وقالت واندا نارا: "لقد شاهد الجميع مباراة إنتر ويوفنتوس وبكل تأكيد نحن قمنا بذلك أيضًا، لقد بدا أن الفريق في حاجة للقيام بالمزيد خلال الشوط الأول من المباراة".

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وأضافت: "إيكاردي لم يفتقد المباراة، بل بالعكس إنتر هو من كان في حاجة له خلال تلك المواجهة وأيضًا قبل ذلك في دوري أبطال أوروبا".

وأكملت تصريحاتها حول زوجها لاعب باريس سان جيرمان الحالي: "ماورو سجل ثمانية أهداف في ١١ مباراة من قبل أمام يوفنتوس".

جدير بالذكر أن إنتر كان قد تعرض للخسارة أمام نظيره يوفنتوس بهدفين مقابل ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.