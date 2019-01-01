شكرينيار: على إنتر أن يكون أكثر عنفًا حول منطقة الجزاء

ميلان شكرينيار نجم دفاع إنتر يطالب زملائه بالمزيد من الضغط والجدية حول منطقة جزاء فريقهم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب ميلان شكرينيار نجم دفاع إنتر عن شعوره بالضيق من خسارة فريقه للمرة الثانية هذا الأسبوع في مواجهة يوفنتوس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لشبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لتحسين نفسه على أكثر من مستوى.

وقال شكرينيار: "لقد كان أسبوعًا صعبًا للغاية علينا، لعبنا بشكل جيد امام برشلونة والليلة أيضًا وسيطرنا على الكرة وصنعنا الفرص على المرمى لكننا لم نتمكن من التسجيل في المرمى".

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وأضاف: "يوفنتوس خصم قوي بكل تأكيد كنا نعلم ذلك، نحن لدينا الكثير لنطوره في الفترة المقبلة وفي ذلك جمال، فنحن دومًا نتعلم ونستمر في التحسن".

وأكمل: "أعتقد أن الفريق في حاجة ليكون أكثر عنفًا بالقرب من منطقة الجزاء، لقد كان برشلونة خطيرًا للغاية بسبب تمريراتهم في تلك المنطقة بالقرب من الأمام".

جدير بالذكر أن إنتر كان قد تعرض للخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعبه ووسط جماهيره في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.