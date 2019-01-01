واندا: إيكاردي لم يهدد الإنتر بعدم اللعب

زوجة ماورو إيكاردي تدافع عنه ضد الادعاءات بتهديده للفريق بعدم اللعب ثانية

فيسبوك تويتر محمد عماد

نفت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال نجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي، الأنباء التي نشرتها صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، والتي ادعت فيها أن إيكاردي قد هدد إدارة ناديه بعدم اللعب له مرة أخرى في حال عدم عودة شارة القيادة له.

رئيس الإنتر: لا فرصة لانتقال إيكاردي لليوفنتوس

ولا يعيش اللاعب البالغ من العُمر 25 عامًا أوقاتًا سعيدة مع النيراتزوري، حيث سُحبت شارة القيادة منه وأعطيت للحارس سمير هاندانوفيتش، ليغيب إيكاردي عن آخر مباريات الإنتر في الكالتشيو بعد أن رفض السفر مع الفريق للنمسا لملاقاة فريق رابيد فيينا يوم الخميس الماضي، في منافسات الدوري الأوروبي.

الصحيفة كانت قد ادعت أيضًا أن واندا طالبت إدارة إنتر ميلان باعتذار رسمي لزوجها، بعض الأضرار النفسية التي سببتها للاعب بعد سحب شارة القيادة منه.

ولكن واندا نفت كل هذه الأنباء في حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر، مؤكدة أن كل ما ينشر حول هذه القصة مجرد شائعات وهراء.