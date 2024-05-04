النصر ضد الوحدة| إياك أن تخطئ أمام أبناء كاسترو.. ووجه أنسيلمو يقول "لا فائدة"

SHAHID

باختصار، دفع الوحدة ثمن أخطائه، أمام كتيبة لا تفوت فرصة، فحقق النصر فوزًا مستريحًا بستة أهداف دون مقابل، ليحقق رقمًا تاريخيًا في مباراة الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وتمكن القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز ثلاثة أهداف في مرمى الوحدة، خلال الدقائق 5 و12 و52، ووقع أوتافيو وساديو ماني ومحمد آل فتيل على هدفين في الدقيقتين 18 و45 و88، ليوقع النصر على أكبر انتصار على الوحدة، في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وحوّل النصر اللقاء إلى مواجهة من طرف واحد، ليرفع رصيده إلى 74 نقطة من 30 مباراة، ويقلص الفارق مع الهلال المتصدر إلى 9 نقاط، مع تبقي مباراة مؤجلة للهلال أمام الأهلي، من الجولة 28، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 32 في المركز الثاني عشر.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يٌمكن الوقوف أمامها، بعد فوز النصر الكاسح أمام الوحدة، مساء اليوم السبت..