بعد واقعة الرياض .. "الانضباط" تحسم قرارها رسميًا في شكوى إيقاف نجم الهلال

قرار رسمي من لجنة الانضباط والأخلاق..

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كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قرارها النهائي، في شكوى نادي الرياض ومدافعه محمد الشويرخ، ضد البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، نجم فريق الهلال.

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الرياض قدّم شكوى ضد مالكوم؛ لقيامه بـ"رش" المياه على الشويرخ، في المباراة التي فاز فيها الهلال (3-1)، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي هذا السياق.. أعلنت "الانضباط" في بيان رسمي خلال الساعات الأولى من اليوم السبت، رفضها شكوى نادي الرياض ومحمد الشويرخ، ضد مالكوم.

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ومنحت لجنة الانضباط والأخلاق، مسؤولي نادي الرياض ومدافع الفريق الأول، حق الاستئناف على القرار؛ وفقًا للمادة "144" من اللائحة.

وبذلك.. يتأكد عدم إيقاف مالكوم، وتواجده بشكل طبيعي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في انتظار موقف الرياض والشويرخ، من الاستئناف.

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