واصفًا إياه بـ"اللص" .. ذهبي الشباب يهدد الهلال!

الشد والجذب بين الناديين لم يتوقف منذ أشهر!

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أعاد كنعان الكنعاني؛ العضو الذهبي بنادي الشباب السعودي، فتح ملف انتقال المدافع حسان تمبكتي لنادي الهلال، باعثًا برسالة تهديد غامضة للزعيم.

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المدافع انتقل للزعيم في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 46 مليون ريال سعودي نقدًا، بخلاف 7.5 ملايين ريال؛ كانت متبقية من قيمة انتقال جوستافو كوييار وهتان باهبري لليوث، مع إعارة الثنائي حمد اليامي وعبدالله رديف.

هذه الصفقة أحدث جدلًا كبيرًا، حتى وصل الأمر لحل مجلس إدارة الشباب الذي وافق على هذه الصفقة برئاسة خالد الثنيان بعد استقالة أربعة من أعضاء المجلس اعتراضًا على التفريط في المدافع بهذا المبلغ الزهيد.

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ورغم مرور أشهر على تلك الصفقة إلا أن الحديث عنها لا يتوقف، إذ خرج الكنعاني عبر بودكاست "على بياض" قائلًا: "لأول مرة أرى حنشل (تعني اللص) بالنهار، تمبكتي قيمته الحقيقة 150 مليون ريال، لكنه رحل بمبلغ زهيد، لماذا؟!، خطوة غير صحيحة بالمرة وغير معقولة".

وأضاف: "شيء محزن، لكن الأيام حُبلى، الأيام ستدور"، دون أن يوضح المقصد من حديثه الغامض هذا.

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