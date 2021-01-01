واحد من ضمن 4 فقط في القرن الحادي والعشرين .. بنزيما يحقق رقمًا استثنائيًا

بنزيما يواصل التألق

يبدو أن النجم الفرنسي كريم بنزيما بات على موعد متجدد مع الأرقام القياسية كلما جاءت مباراة جديدة لريال مدريد، ومستواه سيظل في تصاعد كلما تألق وحصل على الكثير من الإشادات.

وظفر ريال مدريد بثلاث نقاط ثمينة بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو بهدفين لهدف، بالمباراة التي أقيمت بملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وأصبح كريم بنزيما واحدًا من أربعة لاعبين فقط لريال مدريد سجلوا في سبع مباريات متتالية في الدوري الإسباني هذا القرن عندما وضع بصمته التهديفية على مباراة الكلاسيكو اليوم.

وانضم المهاجم الفرنسي إلى رود فان نيستلروي وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل بهذا الرقم، وقام بذلك بأناقة كبيرة، حيث استقبل تمريرة لوكاس فاسكيز وأرسلها إلى مرمى مارك أندريه تير شتيجن بضربة مميزة بالكعب.

استمتع بنزيما خلال الموسم الحالي بأحد أفضل مواسمه في مسيرته منذ أن بدأ لعب كرة القدم وفي مسيرته مع ريال مدريد والتي بدأت في صيف العام 2009، حيث سجل 19 هدفًا خلال 26 مباراة.

كانت آخر مرة فشل فيها بنزيما في هز الشباك في أي مباراة من منافسات الدوري الإسباني في أوائل فبراير الماضي، مما منحه أفضل سلسلة تهديفية لأي لاعب في ريال مدريد منذ أن حقق بيل هذا الإنجاز في عام 2018.

جاء هذا الرقم مع العروض التالية:

هدف واحد ضد خيتافي (9 فبراير)

هدف واحد ضد فالنسيا (14 فبراير)

هدف واحد ضد أتلتيكو مدريد (7 مارس)

هدفان ضد إلتشي (13 مارس).

هدفان ضد سيلتا فيجو (20 مارس).

هدف واحد ضد إيبار (3 أبريل)

هدف واحد ضد برشلونة (10 أبريل)

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الجدير بالذكر أنه بهذا الفوز، حقق زين الدين زيدان إنجازًا لم يتكرر منذ 1978 من خلال الفوز في آخر ثلاث مباريات أمام برشلونة للمرة الأولى منذ جيل المدرب التاريخي فيستني ديل بوسكي.