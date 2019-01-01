وائل جمعة: منتخب مصر بلا حلول ويعتمد على أربعة لاعبين فقط

"فوز بلا إقناع وبلا روح" هكذا وصف صخرة الدفاع أداء الفراعنة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

انتقد وائل جمعة؛ مدافع منتخب مصر الأسبق، أداء الفراعنة خلال مواجهة الكونغو، مؤكدًا أنه رغم الفوز فالفريق بلا روح واختيارات الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، حولها علامات استفهام كثيرة.

الفراعنة تأهلوا إلى دور الـ16 بالكان بعد التغلب على الكونغو بثنائية نظيفة، سجلها أحمد المحمدي ومحمد صلاح، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال جمعة، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "هذا فوز بلا إقناع، بلا جماعية أداء، بلا روح، لكنه فوز بست نقاط ضمن لمنتخب مصر التواجد في دور الـ16".

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وأضاف: "المنتخب يعتمد على أربعة لاعبين منذ بداية البطولة تريزيجيه ومحمد صلاح وأحمد حجازي الذي قدم مباراة كبيرة دفاعيًا، وطارق حامد بروحه وقتاليته في وسط الملعب يعوض نقص كبيرة للغاية، هؤلاء هم الرباعي الذي يعتمد عليه الفريق في كل مباراة، ومن الصعب الاعتماد عليهم في المباريات المقبلة، لأن المنافسين الحاليين أضعف من الأدوار المقبلة".

صخرة دفاع الفراعنة السابق تابع: "نحتاج أداء أفضل وجماعية أفضل، لكن عندما ننظر إلى دكة البدلاء فلا حلول أمام الجهاز الفني، كنا نشتكي في عهد المدرب السابق كوبر من الأداء الدفاعي، لكن وقتها على الأقل لم يكن الخصم يصل إلى مرمانا، وحاليًا أجيري لم يقدم أداءً مقنعًا سواء دفاعيًا أو هجوميًا، هو لديه سوء اختيار وسوء في توظيف اللاعبين، حتى عندما دفع بالمهاجم أحمد حسن كوكا وظفه ليدافع في وسط الملعب".

يذكر أن الفراعنة تأهلوا بعدما رفعوا رصيدهم إلى النقطة السادسة، حيث حققوا الفوز في المباراة الأولى أمام زيمبابوي بهدف وحيد، سجله تريزيجيه.

بينما تتذيل الكونغو المجموعة دون نقاط، وتحل أوغندا ثالثًا بأربع نقاط ثم زيمبابوي ثالثًا بنقطة وحيدة.