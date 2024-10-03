"أنا لست زيدان أو جوارديولا" .. هيرفي رينارد يعترف بالبحث عن فريق ويسخر من العودة إلى فرنسا!

ماذا قال رينارد؟

اعترف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الأسبق لمنتخب السعودية الأول، عن حاجته لفرصة تدريبية جديدة، بعد رحيله عن قيادة منتخب بلاده للسيدات، مضيفًا أنه لن يتخذ قرار الانقطاع عن التدريب لفترة.

وكتب رينارد تاريخًا لا ينسى مع المنتخب السعودي، بعد قيادته لتحقيق الانتصار على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الأولى من نهائيات كأس العالم "فيفا قطر 2022"، فيما رحل عن تدريب الأخضر في مارس 2023، من أجل قيادة منتخب فرنسا للسيدات، حيث قادهم للدور ربع النهائي من بطولتي كأس العالم للسيدات، ودورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، قبل أن يغادر البطولتين من نفس الدور.

وعلق مدرب ليل الأسبق، بشكل ضاحك، في حوار مع صحيفة "ليكيب"، على إمكانية التوجه للتدريب في الدوري الفرنسي، قائلًا "آسف، هاتفي لم يعد يعمل، ذهبت تحت النفق".

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وأضاف "أنا لست جوارديولا، أو زيدان، أو أنشيلوتي، أو كلوب، أنا لا أفعل ما أريد، عندما أريد. في رأيي، لن آخذ راحة لمدة سنة، إذا لم يكن لدي فريق في يناير، فماذا سأفعل".

ونوه رينارد بأنه كان قريبًا من تدريب منتخب نيجيريا، كونه العرض الأنسب لديه، وقام بدراسة العرض لأيام وأسابيع، قبل أن يتخذ قرار الرفض، مضيفًا أن الأولوية بالنسبة إليه، هي تدريب منتخب وطني بالمرحلة المُقبلة، وأن يكون قادرًا على التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

يذكر أن رينارد، تحدث في وقت سابق، حول إمكانية عودته لتدريب منتخب السعودية، حال رحيل الإيطالي روبرتو مانشيني، قائلًا إن هذا شيء خاص ولا يستطيع الإجابة عن هذا السؤال السري، مضيفًا أن قرار رحيله عن الأخضر كان صعبًا للغاية، ولكنه رفض إضاعة فرصة تدريب منتخب بلاده، في الأولمبياد التي كانت ستقام أيضًا في بلاده، يقصد باريس 2024.